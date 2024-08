Kleiner Grenzverkehr: Immobilienkredite aus dem Ausland

Kreditvermittler sind mit dem Thema gut vertraut und beraten Kunden über Finanzierungsmöglichkeiten bei deutschen Banken, wenn eine Finanzierung bei einem österreichischen Institut nicht möglich ist. „Das kann beispielsweise junge Familien betreffen, die trotz eines soliden Einkommens und ausreichender Eigenmittel die Kriterien der KIM-Verordnung nicht erfüllen und somit eine Finanzierung nur im Ausnahmekontingent möglich ist, das von den Kreditinstituten leider nur eingeschränkt angeboten wird“, sagt Christoph Kirchmair, Geschäftsführer der Kreditvermittlungsplattform Infina. Deutsche Banken haben hier per Gesetz etwas mehr Spielraum und Flexibilität im einzelnen Kreditfall. So sind etwa Kreditlaufzeiten von über 35 Jahren möglich. Die sogenannte Schuldendienstquote darf über 40 Prozent des Einkommens betragen. Einige deutsche Banken vergeben sogar Kredite bei einer Eigenkapitalquote von nur zehn Prozent. Und die Konditionen sind teils einen Hauch besser, vor allem bei Fixzinsbindungen: Während der Durchschnittszins für neue Wohnbaukredite laut EZB in Österreich aktuell bei 4,04 Prozent liegt, beläuft er sich in Deutschland auf 3,95 Prozent.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu Auslandsfinanzierungen aus manch anderem Nachbarland wird hier weder eine Sprachbarriere noch ein Währungsrisiko schlagend. Und besicherungstechnisch macht es keinen Unterschied, ob eine Liegenschaft mit einem Kredit einer österreichischen oder einer deutschen Bank besichert ist. „Selbstverständlich gibt es auch in Deutschland klare Vergaberichtlinien und marktübliche Kriterien bei der Bonitätsprüfung“, sagt Infina-Gründer Kirchmair. Wichtig sei, dass die deutschen Wohnbaukredite jedoch nach österreichischem Verbraucherrecht abgewickelt würden. „Darauf achten wir stets, denn die deutsche Rechtsprechung weicht in einigen Punkten von der österreichischen ab“, so der Kreditvermittler. „Dieser Unterschiede sollten sich Kunden bewusst sein, die in Erwägung ziehen, eine Wohnbaufinanzierung bei einem grenznahen Bankinstitut aufzunehmen, um spätere unliebsame Überraschungen zu vermeiden“, sagt Kirchmair. In Österreich etwa sind Umschuldungen gang und gäbe. Wer aus seinem Fixzinsvertrag vorzeitig aussteigen will, weil er etwa ein günstigeres Angebot gefunden hat, kann dies mit Zahlung einer Pönale von einem Prozent der Restschuld tun. In Deutschland hingegen orientiert sich die Berechnung der sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung an mehreren Parametern und beträgt bis zehn Prozent der Restschuld. „Da können durchaus Kosten von ein paar Zehntausend Euro fällig werden“, sagt Kirchmair.