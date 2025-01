Doch reicht das aus, um die Wende zu schaffen? Die letzte Palmers-Kampagne „ Sexy, not sorry “, in der ungewöhnliche Models wie die 78-jährige Loos-Bar-Chefin Marianne Kohn zu sehen waren, sorgte für viel Diskussion. Aber konnte sie auch den Umsatz steigern? Palmers äußert sich dazu derzeit nicht im Detail, von einem Sprecher heißt es knapp: „Die Neupositionierung war ein wichtiger Schritt für die Zukunft, und die im Herbst angekündigten Maßnahmen befinden sich wie geplant in Umsetzung.“

Das größte Problem liegt derzeit aber wohl woanders: Im Jahr 2020 bekam Palmers, so wie viele andere Firmen im Land, eine Überbrückungsgarantie für Großunternehmen durch die Covid-19 Finanzierungsagentur – die mittlerweile aufgelöste Cofag. Die damals ausgegebenen Kredite müssen aber weiterhin zurückgezahlt werden. Und das steht für den Unterwäschekonzern heuer an.

"Sexy, not sorry" bringt Palmers in die Schlagzeilen.

Denn die Palmers Textil-AG ist eine hundertprozentige Tochter der P Tex Holding GmbH. Diese gehört wiederum Luca (22,2 Prozent) und Tino Wieser (27,7 Prozent) – und zur Hälfte einer CFA Contact-Finanz und Handelsaktiengesellschaft (CFA AG) in Mauren, Liechtenstein. Die Frage, wer hinter dieser steht und damit 50 Prozent des Unterwäschekonzerns hält, ist unklar und blieb von Palmers bisher stets unbeantwortet. Bereits 2024 übernahm P Tex Bürgschaften für Kredite in der Höhe von 8,3 Millionen Euro für die Palmers Textil AG.

Insgesamt 219 Millionen Cofag-Garantien offen

Sollten alle Stricke reißen, würden die Covid-Hilfen auf den Bund zurückfallen und damit das Budgetloch vergrößern. Laut dem letzten Abschluss der Cofag im Sommer 2024 sind noch rund 219 Millionen Euro an Garantien offen. Palmers ist nicht allein; viele Unternehmen kämpfen mit den Covid-Krediten. „In Anbetracht der vorliegenden Zahlen standen und stehen Palmers sowie zahlreiche andere Firmen vor der Herausforderung, die aus der Coronazeit stammenden Kredite fristgerecht zurückzuzahlen“, erklärt Finanzombudsmann Gerald Zmuegg.

Bei der maximalen Höhe der Garantie wurde in den Richtlinien der Jahresumsatz berücksichtigt, nicht jedoch das Verhältnis zum Eigenkapital. „Die Höhe des Kredits, der durch diese Garantie ermöglicht wurde, steht daher in keiner Relation zum Risikopuffer, den das Eigenkapital bietet“, kritisiert Zmuegg die damaligen Vergabekriterien und fordert die Politik auf, solchen Entwicklungen entgegenzuwirken. Währenddessen wurde in den letzten Jännertagen im Palmers-Turm in Wiener Neudorf intensiv verhandelt. Wie entscheidet sich der Investor? Kommt er wirklich, oder kommt er nicht? Ist er aus Liechtenstein? Vielleicht bringt er zumindest etwas Licht in die unklaren Eigentumsverhältnisse der Palmers AG.