Kann der Bahnsektor Österreichs Industrie retten?

Arbeiterkammer und die Gewerkschaft Pro-Ge machen bereits präventiv gegen die Pläne mobil. Gemeinsam beauftragten sie eine Studie zum Thema, Ergebnis: Die Renovierung und der Neubau von Bahnhöfen sollen einen positiven Effekt auf das Wirtschaftswachstum haben. Kürzungen in den Zukunftsplänen der ÖBB (Zielnetz 2040 und dem ÖBB-Rahmenplan) werden dezidiert abgelehnt.

Um Österreichs Klimaziele zu erreichen und somit auch europäischen Strafzahlungen zu entgehen, sei ein Ausbau der Bahn notwendig. Damit könnten zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, meint die Gewerkschaft. „Auf dem Weg zu den Klimazielen ist die Bahn unsere Lokomotive“, sagt AK-Chefin Renate Anderl. Der Bahnsektor sei Österreichs „stille Heldin“, zu diesem Ergebnis kommt die Studie im Auftrag der Arbeiterkammern Wien und Oberösterreich, durchgeführt vom Institute for Comprehensive Analysis of the Economy und dem Socio-Ecological Transformation Lab Linz an der Johannes Kepler Universität.

Die Grünen sahen zuletzt im Nationalratswahlprogramm der Roten eine schlichte Kopie des eigenen Programms, aber den Sozialdemokraten gilt die Eisenbahn seit jeher als heilig - nebenbei ist sie auch eine Personalreserve. So stellt sich wenig überraschend auch die rot-dominierte Produktionsgewerkschaft Pro-Ge hinter die Forderung eines Ausbaus der Bahn in Österreich. Der Bahnausbau im Rahmen der Mobilitätswende habe das Potenzial, Industriearbeitsplätze zu schaffen.

EU soll zahlen

Österreich könne der Bahnproduzent Europas werden, zu diesem Ergebnis kommt die Studie. Vorausgesetzt, die europäischen Verkehrsziele würden ernst genommen werden. Es brauche dafür aber Investitionen in der Höhe von 550 Milliarden Euro bis 2050, das würde 22 Milliarden Euro jährlich bedeuten. Das Geld dafür wollen AK und Gewerkschaft von der EU. Österreich würde als Gegenleistung die EU auf Schiene bringen. Man wolle auch Entschädigungszahlungen aus Brüssel für den Lkw-Verkehr und dessen Folgen, die AK schätzt diese auf rund 800 Millionen Euro jährlich.

Die Arbeiterkammer sieht hier auch eine Chance, um die Arbeiterinnen und Arbeiter aus der kriselnden Kfz-Zulieferindustrie aufzufangen. 230.000 Arbeitsplätze könnten theoretisch geschaffen werden, laut JKU gäbe es dadurch eine ökonomische „Hebelwirkung“. Das bedeutet, so Soziologin Julia Eder, mit jedem investierten Euro könnten 1,2 Euro an Wertschöpfung entstehen.