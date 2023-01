Kanzler-Business: Die Geschäfte von Faymann, Gusenbauer und Kern

Wie profil Mitte Jänner berichtete, ist unlängst Werner Faymann mit einer neuen Beratungsfirma an den Start gegangen. Nun gibt es Neuigkeiten, was Faymanns einstigen Nachfolger im Kanzleramt anbelangt: Christian Kern hat eine Firma namens „CK Assetmanagement GmbH“ gegründet. Über diese sollen unter anderem Beteiligungen an sanierungsbedürftigen Unternehmen gehalten werden, die Kern im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Private-Equity-Firma Zachert eingehen will. Zachert ist auf Restrukturierungs-Investments spezialisiert.

Gegenüber profil will Kern nicht von einem „neuen Job“ sprechen, sondern eher von einer privaten Geldanlage. Hauptberuflich ist der frühere ÖBB-Chef seit Herbst 2022 „Executive Chairman“ der Lokomotiv-Vermietungsfirma ELL – eine ausfüllende Tätigkeit, wie Kern sagt. Eine schon länger bestehende Firmenbeteiligung Kerns hat sich laut dem Ex-Kanzler zuletzt „erfreulich entwickelt“: Die israelischen Energiesoftware-Firma Foresight Energy wurde kürzlich vom kalifornischen Solar- und Energiespeicherspezialisten Tigo übernommen. Im Zuge dessen sei er zum Tigo-Aktionär geworden, sagt Kern. Die Kalifornier streben einen Börsegang an – wohl nicht zum Nachteil der bisherigen Anteilshalter.

Nicht minder prächtig entwickelt sich allem Anschein nach die Geschäftstätigkeit von Kerns Vorvorgänger am Ballhausplatz, Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer. Dessen „Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung GmbH“ hinterlegte kürzlich ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 im Firmenbuch. Der Bilanzgewinn (nicht zu verwechseln mit dem – nicht öffentlich ausgewiesenen – Jahresgewinn) ist erneut kräftig angewachsen: um gut zwei Millionen Euro auf akkumulierte 19,94 Millionen Euro.