kika/Leiner: Auf der Suche nach Masse

Am 29. Juli ist hier bei Leiner Wien-Nord Schluss. Im Zuge des Sanierungsverfahrens der Möbelhauskette kika/Leiner werden 23 Filialen geschlossen, rund 1900 Menschen verlieren ihren Job. Und bis dahin muss alles raus. Der neue Eigentümer der Liegenschaft, Frank Alberts Supernova-Gruppe, sucht bereits nach Käufern für diesen Standort. Noch eine Woche lang gibt es „-70 Prozent auf alle lagernden Artikel“, wie auf der Unternehmens-Website zu lesen ist. Während sich das Möbelhandelsgeschäft eifrig darum bemüht, alle verbliebenen Tische, Sofas, Vasen rasch zu verkaufen, sind derzeit gleich zwei Masseverwalter mit der Aufarbeitung der größten Unternehmenspleite der vergangenen zehn Jahre beschäftigt. Und wie profil aus dem Umfeld der Gläubiger erfuhr, dürften derzeit einerseits Zahlungen der staatlichen Coronahilfen-Agentur Cofag an die damals noch zu René Benkos Signa-Imperium gehörende kika/Leiner-Gruppe im Fokus stehen. Andererseits werden die Mietkonditionen zwischen der operativen Einheit von kika/Leiner, also dem Möbelhandel, und den Immobiliengesellschaften von kika und Leiner auf Punkt und Beistrich durchforstet. Das Ziel ist, den Schaden der Gläubiger zu verringern. Viel verwertbare Insolvenzmasse ist jedenfalls nicht da.

Zur Erinnerung: Am 31. Mai hat Signa die kika/Leiner-Immobilien an die Supernova-Gruppe des Fachmarkt-Unternehmers Frank Albert verkauft – um kolportierte 300 bis 400 Millionen Euro. Das operative Geschäft von kika/ Leiner ging wiederum an den öffentlichkeitsscheuen steirischen Unternehmer Hermann Wieser – um drei Euro. Am 13. Juni eröffnete der neue Eigentümer ein Insolvenzverfahren. 400 Gläubiger warten nun auf den Sanierungsplan, der am 25. September vorgelegt werden soll. Der Schaden ist jedenfalls groß, auch für den Steuerzahler: Dienstnehmeransprüche von über 50 Millionen und 42 Millionen Euro gestundete Steuerforderungen, 5,7 Millionen davon im Rahmen von Corona-Hilfen. Lieferanten wiederum haben bei kika/Leiner fast 40 Millionen Euro offen.

Die Cofag hat, als im Zuge von Pandemie und Lockdowns alles schnell ging, Millionen an unbesicherten Steuerstundungen gewährt – teils ohne Ergänzungsgutachten durch das Finanzamt. Viele Handelsbetriebe profitierten von den Stundungen, nicht nur kika/Leiner. Laut dem Transparenzportal, in dem Corona-Hilfen öffentlich einsehbar sind, wurden dem operativen Handelsgeschäft von kika/Leiner 5,7 Millionen Euro und der kika/Leiner-Gastronomie 3,7 Millionen an Unterstützung gewährt. Die NEOS wollen nun in einer Parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wissen, ob diese Hilfen mit dem EU-Beihilfenrecht vereinbar waren. Denn dieses sieht eigentlich keine oder zumindest nur sehr eingeschränkte Hilfen für „Unternehmen in Schwierigkeiten“ vor. Nun stelle sich die Frage, ob man angesichts der Verluste, die der Möbelhandel schrieb, von einem gesunden Unternehmen ausgehen konnte, oder ob die Stundung zu leichtfertig genehmigt wurde. 2018 hatte Signa die damals massiv angeschlagene Möbelkette von der südafrikanischen Steinhoff-Gruppe übernommen. Das Versprechen, das Unternehmen zu sanieren, wurde offenbar nicht eingelöst. Die Verluste summierten sich auf mehr als 130 Millionen Euro. „Zu konkreten Unternehmen darf aufgrund der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht keine Stellungnahme abgegeben werden“, heißt es aus dem Finanzministerium bezüglich kika/Leiner.

Warum all das in Zusammenhang mit kika/Leiner relevant ist? Die Mindestgläubiger-Quote bei solchen Insolvenzverfahren beträgt 20 Prozent. Der Staat könnte also auf 33 Millionen Euro gestundeter Steuern sitzenbleiben. Vor allem die Finanzprokuratur, die Anwältin des Bundes, ist darum bemüht, den Schaden für die Steuerzahler zu begrenzen, und pocht nun darauf, dass jeder Cent in den kika/ Leiner-Büchern – nämlich vor und nach der Pleite – überprüft wird.