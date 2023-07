Warum Immobilien-Tycoon René Benko immer gewinnt

Im Frühling 2019 war René Benko den Sternen nahe. Er stand ganz oben auf dem New Yorker Wolkenkratzer Chrysler Building, und schaute mit einem Espresso in der Hand über Manhattan, das ihm zu Füßen lag. Er hatte das Wahrzeichen der Stadt gerade erstanden – faktisch und symbolisch der letzte Beweis, dass er in der Topliga der Geschäftswelt angekommen war.

Nur: Ganz oben kann einem auch schnell schwindlig werden, man muss darauf achten, die Bodenhaftung zu behalten. Die Luft ist dünn – und der Fall kann tief sein. Zuletzt stürzten zumindest Benkos Beliebtheitswerte rund um den Verkauf von kika/Leiner in den Keller. Während er durch die Veräußerung der Immobilien Gewinne schaufelte, schickte der neue Eigentümer das defizitäre Unternehmen in Teilinsolvenz. Knapp 1300 Menschen wurden arbeitslos, den Steuerzahler kostet das zig Millionen Euro.

Nicht unbedingt vom Tellerwäscher zum Millionär, aber doch vom HAK-Abbrecher zum milliardenschweren Immobilien-Tycoon in wenigen Jahren: Benko ist praktisch die heimische Version des American Dream. Sein Name steht für eine gewaltige Ansammlung an Liegenschaften, die vom Kaufhaus in Innsbruck, über Luxus-Immobilien in der Wiener Innenstadt bis eben zum Wolkenkratzer in New York reicht. Er steht für Businessdeals, die im Laufe der Zeit immer größter wurden, immer waghalsiger erschienen – aber zumindest bisher stets mit Erfolg gekrönt waren.

Herauszufinden, was nun stimmt, ist schwierig. Denn obwohl Benko seit zwei Jahrzehnten als Star der heimischen Wirtschaftsszene gilt, ähnelt sein wahres berufliches Ich einer Blackbox. Und auch die Signa-Gruppe glänzt nicht unbedingt mit Transparenz. Dennoch ist nicht alles privat, was private Geschäftsleute tun. Das kika/Leiner-Debakel hat eindrucksvoll gezeigt, wie rasch manche Deals dem Steuerzahler auf die Füße fallen können.

Gleichzeitig steht der Name Benko aber auch für Skandale, für eine – möglicherweise allzu enge Verwobenheit mit der Politik und für die These, dass es manchen Menschen am Ende des Tages dann doch immer nur ums Geld geht. Die Justiz hat Benko seit 2011 wegen unterschiedlichster Vorwürfe auf ihrer Liste. Aktuell ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), ob sich Benko durch seine guten Kontakte ins Finanzministerium einen Steuervorteil verschaffen konnte. Die Vorwürfe werden vehement bestritten.

Da ist etwa Benko beim launigen Plaudern mit dem türkisen Ex-Kanzler Sebastian Kurz abgelichtet, mit dem er auf Du und Du ist – so wie mit etlichen anderen aktiven und ehemaligen Politikern. Ex-FPÖ-Vizekanzlerin Susanne Riess oder Ex-SPÖ-Regierungschef Alfred Gusenbauer strahlen mit ihm um die Wette und haben heute wichtige Rollen in seiner Signa. Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache war hier – und später auf Benkos Yacht auf Ibiza zu Gast, nur wenige Stunden, bevor er sich vor versteckter Kamera um Kopf und Kragen reden sollte. Wirtschaftsbosse erklärten sich bei diesem Event die Welt.

Wer den Milliardär einmal in solchen Situationen beobachtet oder selbst erlebt hat, merkt schnell, was ein Schlüssel seines Erfolgs ist: Er besitzt soziales Geschick, hat ein einnehmendes Wesen. Und ein Talent dafür, komplexe Botschaften in einfache, dialekt-gefärbte (und darum für viele als bodenständig verstandene) Sprache zu übersetzen. Er ist ein geschickter Verkäufer , knüpft die richtigen Kontakte mit den richtigen Personen zur richtigen Zeit. Das Törggelen hat die vergangenen drei Jahre nicht stattgefunden – zuerst war Covid, dann U-Ausschüsse und die WKStA.

Es ist ein Termin, der rare Einblicke in die Welt des Immobilieninvestors ermöglicht. „Nur, damit ich Ihnen einmal ein Gefühl gebe“, führte Benko den Abgeordneten gegenüber aus: „Wir haben anhand meiner Terminkalender vom letzten Jahr noch einmal versucht, nachzuvollziehen, wie viele Termine pro Jahr ich in Summe habe: Es sind, wie gesagt, im Durchschnitt 30, 50 Termine pro Woche, das waren dann in Summe also über 2000 Termine und Meetings pro Jahr.“ Dazu seien im Schnitt „zehn, 20, 30 Telefonate“ pro Tag und zwischen 30.000 und 40.000 Mails und Textnachrichten im Jahr gekommen. Sein „Bürotag“ starte normalerweise um fünf oder sechs Uhr in der Früh und reiche bis zum Abend. Er reise üblicherweise mehrmals pro Woche. Und habe schon einmal „eine halbe Sekretärin“ beschäftigt, die nur Einladungen abwimmelte.

21. Oktober 2020, 9 Uhr vormittags. Im „Lokal 7“ des damals umbaubedingt in der Wiener Hofburg angesiedelten Parlaments tagt der „Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung“. Als Auskunftsperson steht an diesem Tag René Benko auf dem Programm.

"Es sind, wie gesagt, im Durchschnitt 30, 50 Termine pro Woche, das waren dann in Summe also über 2000 Termine und Meetings pro Jahr.“

Der Tiroler ist seit 1997 im Immobilienbusiness unterwegs. Wegen zu vieler geschäftlich bedingter Fehlstunden – so heißt es – durfte er übrigens nicht zur Matura antreten. Geschadet hat ihm das nicht: Im Jahr 2000 gründete er die Firma „Immofina“, die später in Signa Holding GmbH umbenannt wurde.

Von Innsbruck war der nächste logische Schritt nach Wien. Für Furore sorgte im Jahr 2007 der Erwerb der Bawag-Immobilien samt einstiger Bankzentrale in den Wiener Tuchlauben. Auch rundum schlug Benko zu – und entwickelte das, was heute als „Goldenes Quartier“ bekannt ist: eine Kombination aus Luxus-Shops, vor denen die Touristen Schlange stehen, und Nobel-Appartements.

Bis heute gerät Benko ins Schwärmen, wenn er über das Projekt spricht. Schon als Kind – so sagte er selbst Interviews – habe er mit seinem Großvater dort in der Spielwarenabteilung vorbeigeschaut und sei mit ihm Rolltreppe gefahren. Kaum war der Immobilieninvestor richtig erwachsen, zog er ein groß gedachtes, nicht einfach umzusetzendes Immobilienprojekt mit starker persönlicher Note durch, das dem Zentrum seiner Heimatstadt einen Stempel aufdrückte. Manch anderer würde das als Krönung seiner Karriere verstehen. Doch Benko war damals gerade erst dreißig – und machte weiter.

Doch damit hat Benko eigentlich gar nichts mehr zu tun. Schon vor zehn Jahren zog sich der Tiroler offiziell aus der operativen Führung der Signa zurück. Wer im österreichischen Firmenbuch nach ihm sucht, findet als aufrechte Funktion nur jene des Stifters zweier Privatstiftungen. Kein Posten als Vorstandsvorsitzender. Benko ist am Papier also nur recht wenig: Er ist nur Vorsitzender des Beirats der übergeordneten Signa Holding GmbH. Gesellschaftsrechtlich hat dieses neunköpfige Gremium keine Funktion. Was es genau macht, ist für Außenstehende schwer zu beurteilen.

Heruntergebrochen teilt sich die Signa in drei Sparten: Die Signa Prime ist das Schmuckkästchen des Imperiums. Sie kauft Immobilien in besten Innenstadtlagen, motzt sie auf und vermietet sie dann teuer – das ließ den Wert der Liegenschaften bisher stetig steigen.

Offiziell und augenscheinlich hat Benko selbst neben fehlender Funktion auch kein Eigentum. Die Yacht „RoMa“, mit der er gerne bei der berühmten Immobilienmesse in Cannes aufkreuzt, gehört einer der Familienstiftungen. Beim millionenschweren Hauptwohnsitz in Innsbruck-Igls steht eine Firma im Grundbuch, die ebenfalls wiederum einer der Stiftungen zurechenbar ist.

Das Signa-Imperium umfasst mehr als hundert Immobilien. Bis dato hat profil jedoch keine einzige Liegenschaft gefunden, die Benko persönlich gehören würde. Gut möglich, dass jeder Österreicher, der ein Einfamilienhaus oder auch nur eine Wohnung sein Eigen nennt, mehr Immobilien besitzt als Mister Signa. Es war ein Spross der Rockefeller-Familie dem die Regel Nummer eins im Bereich der Vermögensabsicherung zugeschrieben wird: „own nothing, but control everything“ – zu Deutsch: „Besitze nichts, aber kontrolliere alles“.

Neben privaten Geldgebern sind es aber auch Staatsfonds verschiedener Länder, die für Benko auch aufgrund günstiger Zinskonditionen wichtige Geldgeber sind. In jüngerer Zeit tritt zunehmend der saudische Staatsfonds „Public Investment Fund“ als Partner im Signa-Reich in Erscheinung. Dieser soll nicht nur bei der Sporthandelsfirma „Signa Sports United“ investiert haben, sondern zeichnete im März 2022 auch Anleihezertifikate einer Zwischenholding in Luxemburg für ein Immobilienprojekt in München. Gesamtnominale: 187 Millionen Euro. Im August 2022 stieg der Fonds zudem mit 20 Prozent bei der österreichischen „Signa Cambridge Properties Beteiligung GmbH“ ein. Was die wiederum genaue tut, ist unbekannt.

Obwohl sich die Signa daraufhin 2014 geschäftlich von Steinmetz trennte, hing er ihr gewissermaßen bis zuletzt nach: Auf Anweisung eines Gerichts in New York musste der Immobilienkonzern einem Prozessgegner des Milliardärs Daten und Dokumente zur Verfügung stellen. Signa zählte in dem Verfahren nicht zu den Beschuldigten, dennoch entstanden – eigenen Angaben zufolge – Kosten von rund 857.000 Euro.

Neben Miteigentümern braucht Benko potente Geldgeber. Sein Erster – und vielleicht wichtigster – Co-Investor war der Stroh-Tankstellenerbe Karl Kovarik, der das Wachstum der Signa vom Spartenunternehmen für Facharztzentren zum vollwertigen Immobilienentwickler begleitete. Später folgten weitere Geldgeber – teils Projektbezogen, quasi Reichtumsabschnittspartner: der griechische Reeder George Economou, dann der israelische Diamanten-Milliardär Beny Steinmetz, gegen den später Korruptionsvorwürfe in Afrika und in Rumänien auftauchten.

Es war dann auch die türkis-blaue Bundesregierung, die sich besonders darüber begeisterte, als Signa im Juni 2018 die Möbelhauskette kika/Leiner im Zuge eines Notverkaufs von den vorherigen Eigentümern, dem südafrikanischen Steinhoff-Konzern, übernahm. „Es freut uns als Bundesregierung sehr, dass die drohende Insolvenz der kika/Leiner-Gruppe im letzten Moment abgewendet werden konnte und eine österreichische Lösung zur Weiterführung des Betriebs gefunden wurde“, ließen Kurz und Strache damals in einer Aussendung verlauten. Nachsatz: „Es freut uns auch, dass wir in den Verhandlungen einen Beitrag zum Weiterbestand von kika/Leiner leisten konnten.“

„Wir kennen uns gut und schätzen uns sehr“, erklärte Benko im Oktober 2020 vor dem Ibiza-U-Ausschuss. Man telefoniere „mehrmals pro Jahr, aber definitiv nicht mehrmals pro Woche“, und: „Wir treffen uns ab und an, ja klar.“ Die Beziehung zum damaligen Kanzler sei aber „nicht so gut, dass wir gemeinsam auf Urlaub fahren würden“. Mit Heinz-Christian Strache wiederum habe er „das eine oder andere Mal pro Jahr“ telefoniert.

Doch nicht alle Player im Benko-Netzwerk sitzen in Unternehmensfunktionen oder bringen Geld mit – eine weitere wichtige Erfolgszutat ist Macht. Auf besonderes öffentliches Interesse stieß in den vergangenen Jahren das Naheverhältnis zwischen dem Milliardär und dem früheren ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Schließlich trennte sich die Signa Ende Mai von kika/Leiner, wobei jedoch die wertvollen Immobilien (die schon lange vor der Signa-Übernahme in eine GmbH geparkt wurden) separat verkauft wurden. Den operativen Betrieb des massiv kriselnden Handelsunternehmens erstand der neue Eigentümer Hermann Wieser samt Schulden (130 Millionen) um drei Euro – und schickte das Unternehmen umgehend in die Teilinsolvenz. Nun sollen 23 Filialen zusperren und rund 1300 Mitarbeiter ihren Job verlieren.

Insgesamt 140 Millionen Euro will die Signa seit ihrem Kauf in kika/Leiner zur Wiederbelebung der maroden Handelskette investiert haben. Covid, geschlossene Läden, später Lieferkettenschwierigkeiten und der russische Angriffskrieg hätten die gesamte Handelsbranche aber in Bedrängnis gebracht.

Die Galeria-Handelskette in Deutschland wurde gleich zwei Mal in ein Sanierungsverfahren geschickt. Dies sorgte für Schlagzeilen und teils heftige öffentliche Anschuldigungen gegen Benko und Signa. Schon kurz nach der Übernahme des Handelskonzerns Galeria Kaufhof und der Fusion mit Karstadt musste am 1. Juli 2020 in Essen ein erstes Insolvenzverfahren eröffnet werden. Die Schieflage wurde damals mit der Corona-Pandemie und Lockdown-bedingten Schließungen begründet. Im Rahmen der Sanierung schlossen 40 Filialen ihre Pforten, 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihre Jobs, und die Gläubiger mussten insgesamt auf zwei Milliarden Euro verzichten.

Diese wurden gewährt, ohne dass sich die Finanz zur Besicherung bei den Immobilien, welche in einer separaten GmbH geparkt waren, ins Grundbuch eintragen hatte lassen. Nun dürften 80 Prozent davon weg sein – also mehr als 33 Millionen Euro. Der Insolvenzentgeltfonds wiederum muss mit 57 Millionen Euro für offene Gehälter aufkommen.

„SIGNA Holding hat SIGNA Sports United im Juni zusätzliche Liquidität in Höhe von EUR 150 Mio. garantiert. Damit ist SIGNA Sports United bis ins Geschäftsjahr 2025 operativ durchfinanziert. Berichte über eine mögliche Schließung entbehren somit jeglicher Grundlage und sind geschäftsschädigend falsch.Als Mehrheitsaktionärin der SIGNA Sports United sieht SIGNA Holding insbesondere in den Segmenten Online Bike, Outdoor und Tennis nach wie vor erhebliches Potenzial für profitables Wachstum sobald sich das makroökonomische Umfeld weiter stabilisiert“, heißt es auf profil-Anfrage.

Zu allem Überdruss kam zuletzt auch noch der Sportartikelhändler „Signa Sports“ unter Druck . Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse gelistet und verbuchte im ersten Halbjahr ein sattes Minus von 180,5 Millionen Euro.

Benko soll trotz stürmischer Zeiten der Branche aber an eine profitreiche Zukunft glauben, die spätestens in einem Jahr beginnen soll. Große Hoffnung macht er sich da vor allem für seine gerade in Umsetzung befindlichen Luxuskaufhäuser.

Immomarkt unter Druck

Doch nicht nur im Handel sind die Zeiten hart. Auch in der Immobilienbranche stehen die Zeichen aktuell auf Sturm. Nach einer langen Phase mit niedrigen Zinsen steigen diese rasant an. Was aus Sicht der Zentralbanken helfen soll, die Inflation zu bekämpfen, ist Gift für ein Business, das sich an günstige Finanzierungen in zwei und dreistelliger Millionenhöhe gewöhnt hat. Steigende Zinsen führen zu teureren Krediten und fallenden Immobilienpreisen. Was heißt das für die Signa?

Das Beratungsunternehmen „Finanzombudsteam“ hat auf Basis der im Firmenbuch veröffentlichten Konzernabschlüsse 2020 der Signa Prime Selection AG und Signa Development Selection AG einen Gesamtschuldenstand von 10,3 Milliarden Euro per 31. Dezember 2020 ermittelt. (Hier eingerechnet sind allerdings noch die kika/Leiner Assets sowie Kaufhof). Zum Vergleich: Das ist höher als der aktuelle Schuldenstand der Stadt Wien, die im April 2023 Bankschulden in der Höhe von 8,8 Milliarden Euro auswies. Allerdings stehen den Schulden auch rund 27 Milliarden Euro an Immo-Vermögen gegenüber, heißt es aus der Signa.

Welche Finanzinstitute der Signa wie viel Geld geliehen haben und wie diese Kredite besichert sind, interessierte zuletzt auch die Europäische Zentralbank (EZB). Die Bankenaufseher haben bei einer Reihe deutscher und österreichischer Finanzinstitute Details zum Kreditengagement bei der Signa erfragt. Und auch bei der heimischen Finanzmarktaufsicht (FMA) legt man offenbar ein besonderes Augenmerk auf die Signa beziehungsweise ihre Kreditgeber.