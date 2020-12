Laudamotion und das Geld: Einmal um die ganze Welt

Wie machen das andere Airlines? Der Rechercheverbund fragte nach bei Lufthansa und deren Tochter Austrian Airlines. „Senior Flugbegleiter erhalten eine entsprechende Vorauszahlung von der AUA für das Wechselgeld“, schildert AUA-Sprecherin Tanja Gruber. „Die Bareinnahmen aus Verkäufen in der Luft werden dann in einer Kassatasche verstaut, diese Kassatasche wird dann auch noch in der Luft verplombt, damit am Boden eben kein Bordverkauf mehr stattfinden kann. Und dann ist es eben so, dass der jeweilige verantwortliche Flugbegleiter dieses Geld hier bei der Bordkassa abgibt.“ Dort erfolge die Endabrechnung und in letzter Konsequenz die Einzahlung auf der Bank.

„Bei uns gibt es keine roten Taschen“, sagt Marco Todte, leitender Flugbegleiter der Lufthansa und Mitglied der Tarifkommission der deutschen Kabinengewerkschaft UFO. „Bei uns wird das Bargeld aus den Bordeinnahmen in einem versiegelten Beutel verwahrt, nach der Landung im Safe verstaut und dann von einem beauftragten externen Geldtransportunternehmen abgeholt.“

„Das waren rote Taschen, die nannten wir Cash bags“

Der Transport von Bargeld ist innerhalb der EU grundsätzlich legal, es gibt auch keine Höchstgrenzen oder Anzeigepflichten gegenüber den Finanzbehörden. Ausnahme: Der Zoll fragt bei Reisenden konkret nach – dann müssen sie (so auch Flugbegleiter und Piloten) Beträge von je 10.000 Euro aufwärts deklarieren. Spanien ist hier allerdings einen Tick restriktiver. Dort müssen Barmittel ab 10.000 bei der Ein- und Ausreise unaufgefordert angemeldet werden.

„Dieses Geld wurde dann in Taschen gepackt und wurde meistens auf Flügen nach Mallorca der Crew mitgegeben. Das waren rote Taschen, die nannten wir Cash Bags. Das waren rote Taschen, so groß ungefähr, ja wie so große Kuverts, und die wurden dann verplombt. Und die wurden dann im Cockpit deponiert. Es war so, wenn wir in Palma gelandet sind, das wurde uns auch so gesagt, sobald wir die Tür aufmachten, stand dort ein Mitarbeiter der Ryanair in Uniform. Bevor die Passagiere überhaupt ausstiegen, mussten wir dem die Taschen übergeben, das wurde gegengezeichnet, dass er das übergeben bekommen hat. Damit war der Job erledigt.“