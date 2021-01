Löffler: Wie der Sportbekleidungshersteller von der Corona-Krise profitiert

profil: Sie werden mir jetzt sagen, Ihre sei die Beste, aber was macht denn grundsätzlich gute Funktionsunterwäsche aus?

Roshardt: Es steckt schon im Wort drinnen: Sie muss funktionieren. Es gibt verschiedene Wäschequalitäten mit unterschiedlichen Funktionen. Es kommt auf das Bedürfnis des Konsumenten an. Braucht er eine sehr leichte, aktive Wäsche oder eine sehr wärmende Wäsche? Was hat er für ein Kälteempfinden, was für ein Klimagefühl? Ist er sehr aktiv oder eher im gemäßigten Bereich unterwegs?

Die LöfflerGmbH

ist einer der führenden heimischen Produzenten von Funktionsbekleidung und gehört zu den wenigen Textilherstellern, die noch in Österreich produzieren. Elfriede Löffler, sie entstammte der Strumpfdynastie Kunert, begann 1947 mit der Fertigung von Socken und Strümpfen. 1973 wurde das Unternehmen nach einer finanziellen Schieflage durch den ebenfalls in Ried im Innkreis ansässigen Skihersteller Fischer übernommen und neu ausgerichtet. Am oberösterreichischen Standort mit seinen 210 Mitarbeitern sind Produktentwicklung, Stoffproduktion, Zuschnitt, Näherei sowie sämtliche Verwaltungsaufgaben angesiedelt. Näharbeiten, für die in Österreich die Kapazitäten fehlen, werden an das bulgarische Tochterunternehmen ausgelagert, das 90 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich stellt Löffler von Funktionsunterwäsche über Langlaufbekleidung und Radhosen bis hin zu Rennanzügen 1,3 Millionen Produkte her und erzielt einen Umsatz von rund 26 Millionen Euro.



Drei Assoziationen zum Thema

1. Peter Habeler und Reinhold Messner hatten bei der Besteigung des Mount Everest im Jahr 1978 zwar keinen künstlichen Sauerstoff dabei, dafür aber Kleidung aus Transtex. Löffler hatte in Zusammenarbeit mit Extrembergsteiger Habeler die erste Outdoor-Kollektion entwickelt.



2. Wer Kleidung aus Modal oder Tencel trägt, hat vorwiegend Buche am Körper. Die holzbasierten Fasern werden von der börsennotierten Lenzing AG erzeugt.



3. Die ursprünglich aus Nordafrika stammenden Merinoschafe gehören zur Rasse der Feinwollschafe. Ihr Fell ist besonders fein und stark gekräuselt. Im Mittelalter wurde die Rasse in Spanien gezüchtet, die Ausfuhr der Tiere wurde bei Todesstrafe untersagt. „Spanische Wolle“ galt als besonders wertvoll. Heute wird die hochwertige

Schurwolle hauptsächlich vom australischen Merinoschaf gewonnen.