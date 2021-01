Der Neoliberalismus ist seit der Corona-Krise tot: Was kommt danach?

Noch klarer als in der EU zeigt sich das Ende des Neoliberalismus in den Vereinigten Staaten. Donald Trump, gerade noch US-Präsident, führt wie kein anderer vor, wie inkonsistent und unübersichtlich die neue Wirtschaftspolitik ist. Wenn es Trump gerade ins Zeug passt, reaktiviert er noch die alte antistaatliche Rhetorik. Als er etwa im Jahr 2017 das Budget für die Umweltbehörde EPA zusammenstreichen ließ, bediente er sich der altbekannten Argumentation, wonach es den Amtsschimmel zu bekämpfen gelte, der braven amerikanischen Unternehmern und Arbeitern das Leben schwer mache. Gleichzeitig liefert sich Trump Zollkriege mit China, lehnt internationale Handelsabkommen ab und befürwortet protektionistische Maßnahmen. Und: Er treibt die US-Staatsverschuldung in bislang ungekannte Höhen. Hätten demokratische Präsidenten wie Barack Obama auch nur ansatzweise so viel ausgegeben, die Republikaner hätten gar nicht drastisch genug vor dem heraufziehenden "Sozialismus" warnen können. Doch unter Trump sind Schulden kein Problem mehr. Im Übrigen dienen diese Schulden nicht bloß dem Zweck, die Corona-Krise zu bekämpfen. Trump überzog das Budget bereits vor Ausbruch der Pandemie, um mehr Mittel für das Militär und Steuersenkungen zu haben. Von Letzteren profitierten übrigens ausschließlich reiche US-Amerikaner.



Aber wie sieht der Post-Neoliberalismus nun aus - jene neue, noch namenlose wirtschaftspolitische Ausrichtung? Derzeit ist das Bild reichlich verschwommen. Antistaatliche Ansagen mischen sich umstandslos mit staatlicher Kraftmeierei; wirtschaftlicher Protektionismus im Namen der kleinen Leute geht mit steuerlicher Bevorzugung der Reichen einher. Alles geht irgendwie zusammen. Dazu passt, ironischerweise, dass die internationalen Börsen nicht etwa mit Verunsicherung auf die neue Unübersichtlichkeit reagieren, sondern mit historisch beispiellosen Höhenflügen. In Trumps USA genauso wie, etwas abgeschwächt, in Europa.



Bei aller Widersprüchlichkeit zeigt sich aber doch eine Gemeinsamkeit: Ein Eingreifen des Staates in die Wirtschaft wird eher akzeptiert als früher, teilweise wird es sogar als notwendig erachtet. Wenn man so will, kann man die neue post-neoliberale Ausrichtung als Neo-Etatismus bezeichnen.



In seinem viel beachteten Buch "Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus" wunderte sich der britische Soziologe Colin Crouch schon vor Jahren, wie es sein könne, "dass der Neoliberalismus nicht untergegangen ist". Crouchs Buch stand unter dem Eindruck der internationalen Finanzkrise der späten 2000er-Jahre. In deren Verlauf mussten zahlreiche Großbanken, deren Gebaren seit den 1980er-Jahren stark dereguliert worden war, mit Milliarden an Steuergeld vor der Pleite gerettet werden.



Am Endes seines Werks überlegt Crouch, welches alternative Modell den Neoliberalismus ersetzen könnte. Es werde nicht um "eine Rückkehr zu staatlicher Wirtschaftslenkung" gehen, schreibt er. "Sondern um eine Ökonomie, in der die vier großen Kräfte, die eine funktionierende Gesellschaft ausmachen - der Staat, der Markt, die Konzerne und die Zivilgesellschaft -, in einem gemäßigten Spannungsverhältnis zueinander stehen." Nur aus einem solchen Gleichgewicht, so Crouch, können langfristige wirtschaftliche Innovationen und neuer Wohlstand entstehen.



Die Finanzkrise hat der Neoliberalismus überlebt. An der Corona-Krise ist er gescheitert. Allerdings hat sich anstelle des alten Systems kein hübsch austariertes Gleichgewicht herausgebildet, wie es Crouch vorschwebte. Die neoliberale Ordnung hat sich verabschiedet, ohne dass eine neue in Kraft wäre. Der Neoliberalismus ist tot. Der Neo-Etatismus zeigt sich erst diffus am Horizont. Davor liegt dichter Nebel.