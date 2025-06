Einen Saal weiter geht es vergleichsweise gelassen zu. Kein Strafprozess – und doch geht es um Millionen. Am Oberlandesgericht Wien wird am zweiten Verhandlungstag ein Kartellverfahren fortgesetzt. Es dreht sich um Bier – genauer gesagt, um den größten heimischen Braukonzern, die Brau Union, und die Frage, ob dieser in Österreich seine marktbeherrschende Stellung missbraucht haben könnte. Zur Konzerngruppe gehören Marken wie Gösser, Zipfer, Puntigamer oder Wieselburger.

Auf Kundenseite kam oftmals der Wunsch „alles aus einer Hand“ geliefert zu bekommen. Für L. hieß das auch andere Marken und Produkte ins Sortiment aufzunehmen – wohlgemerkt für seinen eigenen Kundenstock, den er parallel aufbaute. Von Seiten des Braukonzerns wurde er zu Recht gewiesen. „Wenn ihr zu viel Fremdbiere macht’s, dann poscht’s“, erzählte L. über einen Konzernvertreter in seiner Einvernahme bei den Wettbewerbshütern. Dass Biere der Brau Union in nahezu jedem Festzelt ausgeschenkt werden, sei ein Resultat der Struktur: ein weit verzweigtes Logistiksystem, das auch das Waldviertel umfasst. „Es war klar, dass bei jedem Fest Kaiser-Bier ausgeschenkt wird.“

Für Getränkelieferanten ist eine Kooperation mit der Brau Union auf den ersten Blick lukrativ. Sie erhalten ein festgelegtes Kontingent an Kunden, die sie mit den Marken des Konzerns beliefern. Doch am reinen Bierverkauf sei wenig verdient, erzählt L. Die Brauereiwirtschaft arbeite mit Rabatten und Rückvergütungen – wer viel abnimmt, bekomme Boni über Nachlässe. Rabatte sind die Marge. Wer wie viel erhält, sei intransparent. Einmal habe er ernsthaft überlegt, Fassbier über einen Gastronomen zu beziehen, der wiederum sein Bier direkt von der Brau Union beziehe.

„Wir wollten unabhängige Getränkehändler sein“, erzählt L. im Zeugenstand – unabhängig, das heißt: frei im Sortiment, nicht an einen Hersteller gebunden. L. ist Logistiker in zweiter Generation. Er übernahm den Betrieb seines Vaters, der mit Brau Union-Vertretern noch auf Augenhöhe verhandelte – mit „Handschlagqualität“, wie er erzählt.

Die BWB sieht auch die Muttergesellschaft in der Pflicht: Heineken, mit Sitz in den Niederlanden, habe zwar selbst kein wettbewerbswidriges Verhalten gezeigt – trage aber als Konzernmutter der Brau Union Verantwortung. Im Verfahren geht es auch um die Frage, ob Heineken einen „beherrschenden Einfluss“ auf die österreichische Tochter ausübte.

Zwischen der kartellrechtlichen Paragrafenschlacht sitzt L. mittlerweile bereits die sechste Stunde im Zeugenstand. „Man weiß, woher man kommt. Brauunion steht an erster Stelle“, zitiert er seinen mittlerweile verstorbenen Vater, der auf Handschlag-Vereinbarungen setzte. Mit dessen Tod verschwanden auch die einst vereinbarten Absprachen. 2020 kündigte die Brau Union den Vertrag mit L.s Firma – mitten in der Pandemie. Der Absatzmarkt Gastronomie und Events war praktisch am Boden. L. versuchte, neu zu verhandeln – vergeblich. Die Vertragsauflösung erfolgte durch die Brau Union ohne Angaben von Gründen in einem formlosen Schreiben.

„Vernachlässigung der Marktbearbeitung“

Interne Dokumente, die 2022 bei den Hausdurchsuchungen in den Brau Union Büros sichergestellt wurden, offenbaren die Motive: „Vernachlässigung der Marktbearbeitung“, heißt es darin. Auch die Listung einer steirischen Konkurrenzbrauerei bei L. wurde intern kritisch gesehen. Auf profil-Anfrage wollte der Braukonzern den Prozess nicht kommentieren, man sei zuversichtlich, alle erhobenen Vorwürfe aufklären können.

Unter Branchenkollegen ist die Zusammenarbeit mit der Brau Union mittlerweile umstritten, berichtet L. Man tausche sich aus, viele seien hin- und hergerissen. Vor allem mit Blick auf das Konzernmanagement. „Das nimmt tragische Auswüchse an.“