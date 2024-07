Microsoft: Computerprobleme stören Systeme weltweit

Technikausfälle haben am Freitag weltweit für Probleme gesorgt. Das berichten Medien wie die Finanzagentur "Bloomberg". Betroffen sind vor allem der internationale Luftverkehr, aber auch Banken, Krankenhäuser, Rundfunksender und Telekommunikationsfirmen berichteten von Störungen. Zu Beeinträchtigungen ist es auch am Flughafen Wien/Schwechat gekommen, wie einen Unternehmenssprecherin auf APA-Anfrage bestätigte.

Die Probleme in Wien/Schwechat: "Alle Check-in- und Boardingprozesse der Flüge von Wizz Air, Ryanair, Eurowings und Turkish Airlines" müssten manuell abgewickelt werden, teilte eine Sprecherin des Airports in Schwechat am Freitagvormittag auf APA-Anfrage mit. Weitere Unregelmäßigkeiten seien nicht auszuschließen.

Die Check-in-Schalter seien voll besetzt, es werde mit Hochdruck an der manuellen Abwicklung gearbeitet, so die Sprecherin weiter. "Es kann dadurch zu deutlichen Verzögerungen beim Abflug in Wien kommen." Der Airport bedauert die Unannehmlichkeiten und empfahl Passagieren, den Status ihres Fluges auf der Homepage www.viennaairport.com oder der gebuchten Fluglinie zu überprüfen. Für Reisende mit Handgepäck, die bereits online eingecheckt hatten, war der Abflug reibungslos möglich, lautete eine ergänzende Information.