Monika Rosen: „Wir sind immer noch aus allen Krisen herausgekommen“

In die Kritik gegenüber den Zentralbanken, die der Inflation nicht die nötige Bedeutung beigemessen hätten, will Rosen nicht einstimmen: „Die ehemalige Notenbank-Chefin der USA und jetzige Finanzministerin Janet Yellen hat vergangene Woche gesagt: ‚Ich habe mich geirrt, meine Einschätzung war falsch.‘ Ich würde sagen, die Europäische Zentralbank befindet sich hier in breiter Gesellschaft.“ Zudem gibt es eine Reihe von Faktoren, die derzeit die Inflation anschieben, die jenseits des Einflussbereiches einer Notenbank liegen. Weder können diese etwas gegen den Krieg in der Ukraine und steigende Energiepreise tun, noch haben sie Einfluss auf die Covid-Politik der Chinesen, welche massive Auswirkungen auf die internationalen Lieferketten hat.

Die Europäische Zentralbank stehe zudem vor der besonderen Herausforderung, dass sie in einem heterogenen Wirtschaftsraum den Spagat zwischen den Interessen der südlichen Mitgliedsländer und etwa Deutschland hinkriegen müsse.

Angesichts der geopolitischen Spannungsfelder und neuer rechtlicher Rahmenbedingungen wie etwa dem Lieferkettengesetz, geht Rosen auch davon aus, dass in Sachen Globalisierung möglicherweise eine Kehrtwende bevorsteht und Produktionsstätten wieder nach Europa geholt werden. „Schon mit Covid, aber jetzt noch viel mehr mit dem Konflikt in der Ukraine geht das in diese Richtung.“