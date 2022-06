profil: In Ihrem jüngsten Buch „Nachruf auf mich selbst“ geht es ganz zentral um die fehlende Kultur des Aufhörens. Womit konkret sollen wir denn aufhören?

Welzer: Mit unserer zerstörerischen Form zu leben und zu wirtschaften. Im 21. Jahrhundert zeigt sich mit aller Massivität, dass das Erfolgsmodell der letzten 70 Jahre darauf basiert hat, dass wir unsere Lebensverhältnisse immer weiter steigern konnten. Dies war aber nur durch die Zerstörung möglich, die wir am Klimasystem, den einzelnen Ökosystemen und an der Biosphäre anrichten. Um zu überleben, ist es notwendig, mit dieser Zerstörung aufzuhören. Zudem möchte ich gerne unsere Form der Zivilisation erhalten, weil sie ethisch betrachtet sehr große Fortschritte beinhaltet.

profil: Der Ukraine-Krieg hat Europa deutlich vor Augen geführt, dass die Abhängigkeit von fossiler Energie, die meistens nicht aus lupenreinen Demokratien stammt, nicht ganz so toll ist. Denken Sie, das ist ein Anstoß, um mit dem Verbrennen von Öl und Gas aufzuhören?

Welzer: Nein. Ich glaube, wir sind letztlich in der Situation eines Junkies, dessen Dealer in den Knast gekommen ist. Es gibt ja kein Motiv, das Suchtverhalten zu verändern. Wenn wir die heutige Energiekrise, die noch weitaus schlimmer werden wird, mit jener von 1973 vergleichen, hat in der Bundesrepublik die damalige Regierung Willy Brandt etwas beschlossen, was heute geradezu exotisch wirkt: nämlich das Einsparen von Energie. Man hat neben vielem anderen Geschwindigkeitsbegrenzungen und autofreie Sonntage eingeführt. Man hat eine riesige Kampagne zum Energiesparen gestartet. Der Tenor: Die beste Energie ist diejenige, die gar nicht erst erzeugt werden muss. Davon sind wir heute, nach 50 Jahren Öko-Kommunikation und 30 Jahren Klima-Kommunikation, Lichtjahre entfernt. Der Grund: Niemand zweifelt an, dass wir immer mehr Energie verbrauchen müssen. Der einzige Unterschied ist, dass man nicht mehr so viel fossile, dafür mehr erneuerbare Energie verbrauchen möchte.

profil: Das Einfordern von Verzicht kommt in unserer Gesellschaft nicht besonders gut an. Ist die Politik aus der Angst, nicht wiedergewählt zu werden, in ihren Maßnahmen zu feige?

Welzer: Es gibt viele, die haben bis heute nicht verstanden, dass das Problem der Erderhitzung kein Thema der Politik ist wie jedes andere, sondern ein Überlebensthema. Dennoch wird es wie irgendeine Gesetzesnovelle zur Flurbereinigung behandelt. Dann gibt es welche, die haben es verstanden, sind aber wegen des Drucks diverser Lobbys nicht willig, das umzusetzen. Und dann gibt es sehr viele, die ein gewisses Problem sehen, den Leuten mit Hinweis auf das magische Wort „Dekarbonisierung“ aber erzählen, dass sie sich nicht verändern müssen. Nur wenige haben den Ernst des Themas tatsächlich verinnerlicht und verstanden.