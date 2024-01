Mr. Insolvenz: Der Mann mit den maroden Firmen

Die größte Furcht eines Unternehmers ist für manche ein lukratives Geschäftsmodell. Noch bevor eine Firma in Insolvenz schlittert, erfolgen überraschende Eigentümerwechsel, schnell wird auch der Name der Firma geändert. Wer ursprünglich das Unternehmen in den Kollaps geführt hat, mitunter auch aufgrund schlechten Managements, ist auf den ersten Blick nicht mehr erkennbar.

Die österreichische Gesetzeslage begünstigt dieses Phänomen. Es wird kaum überprüft, ob Geschäftsleute rechtlich im Reinen sind, bevor sie in ein Unternehmen einsteigen. Manche spezialisieren sich darauf, ein Unternehmen nach dem anderen in die Pleite zu führen - und die vorher Verantwortlichen damit aus der Pflicht zu nehmen.

Image-Sanierer

Zählt auch Hans Michael Pimperl dazu? Bei diesem Namen klingelt etwas bei Insolvenzexperten. Fast scheint es so, als habe er sich darauf spezialisiert, Unternehmen in Schieflage zu übernehmen. Wenn diese dann in Konkurs gehen oder geschlossen werden müssen, erscheint er als Eigentümer und Geschäftsführer im Insolvenzregister, und nicht die gescheiterten Unternehmer. Zufall oder nicht: Anstatt die Unternehmen wieder geschäftsfähig zu machen, saniert er das Image seiner Auftraggeber.

Pimperl wäre wohl nicht der einzige, der mit dem Scheitern bekannter Unternehmen gutes Geld verdienen dürfte. Cornelia Wesenauer leitet die Insolvenzabteilung des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV). Jährlich würden ihr „zig Fälle“ unterkommen, in denen genau das passiert. Die ursprünglichen Geschäftsführer glauben, dass sie mit diesem Manöver „aus dem Rampenlicht kommen, und die Haftung auf jemand anderen übertragen können“, erklärt Wesenauer das Motiv. Dies sei ein Trugschluss, denn: Ehemalige Geschäftsführer haften sowohl für strafrechtliche Angelegenheiten zu ihrer Zeit im Unternehmen als auch für die Insolvenz, wenn sie diese nicht rechtzeitig erkannt haben. Doch wie so oft gilt: Wo kein Kläger, da auch kein Richter.