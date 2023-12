Krisengewinner Post: Das große Geschäft mit den Paketen

Die stabilen Gewinne der vergangenen Jahre sind beachtlich, bedenkt man, dass das einstige Hauptgeschäft der Post aus der Mode kommt: Briefe und Flugblätter gingen heuer in den ersten drei Quartalen um zehn Prozent zurück. Der Grund: Steigende Papierkosten und die Möglichkeit, auf Social Media Werbung zu schalten.

Pakete überholen Briefe

Zwar werden nicht mehr so viele Briefe verschickt, dafür allerdings ordentlich im Internet bestellt. Das Paketgeschäft boomt seit Jahren. Diesen Trend hat die Post längst erkannt. Sie investiert in Abholstationen und baut Versandzentren aus. Erst im Herbst wurde das Versandzentrum Inzersdorf eröffnet.

Vor zehn Jahren waren noch drei Viertel des Umsatzes auf Brief, Werbepost und Filialen zurückzuführen. Nach der Pandemie, im Jahr 2021, verzeichnete der Bereich Paket und Logistik bei der Post mit 1,245 Milliarden Euro erstmals einen höheren Umsatz als die Brief- und Werbepost - um 21 Millionen Euro mehr.

Zu Weihnachten herrscht Hochsaison. Die Kundschaft erwartet, dass Lieferungen so schnell wie möglich ankommen. Den Preis dafür zahlt laut einer aktuellen Studie der Universität Wien zu den Arbeitsbedingungen in der Paketlogistik und den Erfahrungen aus der Beratung der Wiener Arbeiterkammer vor allem eine Gruppe: Menschen mit Migrationshintergrund in prekären Lebenslagen. Das ist jene Gruppe, die als die vulnerabelste gilt: Sie fordern ihre Rechte am wenigsten ein und werden regelmäßig diskriminiert.

Arbeitsdruck

Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen sind strukturelle Probleme der Paketbranche, in der jede Minute und jeder Cent an Kosten zählt. Je mehr Subunternehmen involviert sind, desto schlechter sind die Bedingungen. Das Modell Leiharbeit dominiert. „Der Druck in der Paketlogistik von oben nach unten an die Schwächsten in der Kette weitergegeben wird“, sagt Johanna Neuhauser, Autorin der Uni-Wien-Studie zu den Beschäftigten in der Logistik.

Das sei bei der Post nicht so, beteuert die Pressestelle des Unternehmens. Im Schnitt seien 90 Prozent der Mitarbeitenden angestellt – das sei seit Jahren „der höchste Eigenpersonalanteil in der Logistikbranche“. Mit über 11.000 eigenen Zusteller:innen führe man die Paketzustellung „zu einem großen Teil selbst durch“ – in der Briefzustellung und in den Postfilialen komme ausschließlich eigenes Personal zum Einsatz. Bei regelmäßigen Kontrollen der Finanzpolizei würden „in der Regel keine Verstöße festgestellt, bei anderen Logistikunternehmen hingegen hunderte bis fast tausende.“

Die Post bezahle den Mitarbeiter:innen Deutschkurse oder den Führerschein. So wolle sie „Menschen fördern, die die Arbeit von der Pike auf gelernt haben und im Unternehmen aufsteigen wollen.“ Dennoch: Der Anteil an ausländischen Arbeitskräften bei der Post hat sich in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt.