Müssen wir uns vor einer Inflation fürchten?

Ein Gespenst ist zurückgekehrt nach Europa. Lange hielt man es für verschwunden. Doch neuerdings geistert es wieder durch die Kommentarseiten der Zeitungen, ängstigt manch Sparer und Kreditnehmer und lässt Unternehmen sicherheitshalber Krisenpläne schmieden. Kehrt die Inflation zurück?

Zwei Prozent betrug die Teuerung im Mai 2021 (im Vergleich zum Mai des Vorjahres) in der Eurozone. 2,8 Prozent waren es in Österreich. Das liegt gerade einmal leicht über dem Zielwert der meisten Zentralbanken – keine Krisenmeldung also. Dennoch handelt es sich um den höchsten Wert seit einem Jahrzehnt. Noch heißer her geht es in den USA, wo die Inflation im Mai fünf Prozent erreichte.