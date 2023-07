Nach anfänglichem Zögern: XXXLutz interessiert sich für kika/Leiner-Filialen

Mit kommendem Samstag, 29. Juli, sollen die Filialen des Möbelhandelsunternehmens kika/Leiner, welches im Juni in die Insolvenz geschlittert ist, endgültig geschlossen werden. Nun soll es noch vor offiziellem Ladenschluss Interessenten aus der Möbel- und Lebensmittelbranche geben. Bis Jahresende sollen insgesamt 18 Geschäftsstellen und sechs Logistikzentren durch die Grazer Supernova-Gruppe verkauft werden. Interessiert ist allen voran der bisherige Konkurrent XXXLutz, wie die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) zuerst berichteten.

Plötzliches Interesse

Überraschend kommt das Interesse insofern, als man ein solches noch Mitte Juni gegenüber profil bestritten hatte. „Wir haben ein ausreichendes Filialnetz in Österreich und sind in allen Bundesländern bestens versorgt“, lautete die Antwort von Unternehmenssprecher Thomas Saliger am 15. Juni. „Zum damaligen Zeitpunkt gab es weder Unterlagen noch andere Detailinfos“, begründet er nun gegenüber profil den Sinneswandel. Das habe sich mittlerweile geändert.