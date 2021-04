Noreena Hertz über die "globale Einsamkeitskrise"

profil: Was genau können Regierungen also tun?



Hertz: Die sozialen Medien müssen reguliert werden. Jetzt sind sie mit Algorithmen so eingestellt, dass sie süchtig machen und spaltend wirken. Das kann man ändern. Man muss die Algorithmen umprogrammieren, damit Hass und Polarisierung nicht gefördert werden. Wir brauchen null Toleranz gegenüber Hate Speech.



profil: Die Debatte, wie man die Balance zwischen freier Meinungsäußerung und dem Schutz aller Beteiligten findet, werden wir noch lange führen. Das Bewusstsein, wie sehr Smartphones und soziale Medien zur Vereinsamung von Teenagern beitragen, ist dagegen schon sehr gestiegen. Ich bin aber auch ganz froh, dass mein im Lockdown isoliertes Schulkind seine Freunde zumindest auf Spielplattformen und sozialen Medien treffen kann.



Hertz: Ich habe einige Jahre damit zugebracht, die wissenschaftlichen Daten auszuwerten und Jugendliche zu interviewen. Die Medienplattformen sind absichtlich so gestaltet, dass sie abhängig machen. Das macht uns einsamer, weil es uns von denen entfernt, mit denen wir zusammenleben. Mein Mann und ich sitzen oft nebeneinander und sind so absorbiert von unseren Feeds am Telefon, dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren. Dazu kommt, dass man sich auf den sozialen Medien oft inszeniert und sich besser darstellt, als man ist. Gerade für junge Menschen ist es oft schwer, die Online-Persönlichkeit mit der wahren Identität zu vereinen. Wer gibt schon zu, dass er abends auf dem Sofa Kekse ist?



profil: Derzeit sind Kekse auf dem Sofa doch hoch im Kurs, die Jogginghose ist in der Pandemie kollektionsreif geworden.



Hertz: Das ist allerdings eine der positiven Folgen von Covid: Wir sprechen offener über unsere Lage. Generell aber muss man leider sagen, dass es gemeinhin auf sozialen Medien darum geht, wer am meisten Likes bekommt und wie man das erreichen kann. Dazu kommt, dass Hass, Mobbing und Belästigung auf den sozialen Medien immer mehr ansteigen. Ein Drittel der 18- bis 24-jährigen Frauen in Britannien hat Belästigung auf Facebook erlebt. Die Plattformen machen bei Weitem nicht genug, um Hasspostings zu entfernen und zu verhindern. Gerade die Jungen verbringen so viel Freizeit auf sozialen Medien, dass diese Plattformen einfach sehr, sehr wichtig für sie geworden sind. WhatsApp-Gruppen sind zum Beispiel äußerst beliebt, und das hat seine Vorteile sogar im Schulalltag - aber nicht alle werden zu den Freundschaftsgruppen eingeladen. Und es schmerzt natürlich, wenn man nicht eingeladen wird.



profil: Gut, das Problem hatte man früher bei Geburtstagspartys auch. Der Effekt wird aber wohl durch die sozialen Medien verstärkt.



Hertz: Absolut. Wenn jemand zu irgendetwas nicht eingeladen wird, dann wird das oft auch noch auf den verschiedenen Plattformen ausgeschlachtet. Diese Ausgrenzung schmerzt dann doppelt, wenn man davon Wind bekommt. Die Telefone, die Plattformen - es ist jetzt alles 24/7 geöffnet. Und die Erwachsenen bekommen es oft gar nicht mit.



profil: Ein anderes Beispiel zur Eindämmung der Einsamkeit ist für Sie die Stadtplanung?



Hertz: Genau. Es hat wenig Sinn, eine Einsamkeits-Ministerin mit einem kleinen Budget einzusetzen, die dann Geld in Begegnungskurse investiert, wenn man gleichzeitig bei existierenden Bibliotheken und Kulturzentren spart. Wir brauchen nicht weniger Bibliotheken und Kulturzentren, sondern mehr. Jugendzentren und Begegnungsstätten für ältere Menschen wären ungemein wichtig. In den vergangenen zehn Jahren wurde da aber immer nur gespart. Das könnte sich vielleicht jetzt ändern. Es geht schließlich um unsere Gesundheit und unseren Wohlstand. Und unsere Demokratie.



profil: In der Pandemie ist der E-Commerce gestiegen, weil viele Geschäfte nicht öffnen konnten. Viele können vielleicht nie wieder öffnen, weil die Kunden aufs Internet umgestiegen sind. Was können Staaten da tun?



Hertz: Der Trend zum E-Shoppen war natürlich schon vor Covid ein Problem für die Einkaufsstraßen. Man muss neue Konzepte für die Hauptstraßen entwickeln, damit die Geschäftslokale nicht leer stehen und die Fußgängerzonen nicht veröden. Auch da helfen kommunikative Einrichtungen wie Begegnungsräume oder staatlich geförderte Fitnesszentren.



profil: Theater und Kinos?



Hertz: Ja. Und natürlich Kaffeehäuser und Restaurants. Die Regierungen müssen allen unter die Arme greifen, die bisher profitabel waren und Einsamkeit einfach im Nebeneffekt mitverhindert haben. Alle Untersuchungen zeigen, dass selbst ein einminütiger Kontakt zu einer Kellnerin oder einem Verkäufer das furchtbare Gefühl der Isolation, das alleinlebende Menschen oft haben, extrem verringert.



profil: Die steigende Einsamkeit ist auch eine Folge neoliberaler Politik, in der Leistung und nicht Solidarität im Vordergrund steht. Hier im Vereinigten Königreich ist das seit Margaret Thatcher stärker spürbar geworden als auf dem europäischen Kontinent, aber auch dort wird, wie Sie im Buch beschreiben, das Wort "wir" in Popsongs heute weniger oft verwendet als das Wort "ich".



Hertz: Auch in Österreich und Deutschland hat man Politiker wie Gerhard Schröder erlebt, die neoliberale Projekte angegangen sind, in denen das Individuum über das Kollektiv gestellt wurde und Eigenschaften wie Hyper-Kompetitivität wertgeschätzt wurden - und zwar auf Kosten von Eigenschaften wie Rücksichtnahme oder Solidarität. Auch Österreich und die anderen europäischen Staaten haben sich der Sichtweise angenähert, Menschen eher als Arbeitstiere zu betrachten, als sie als Helfende wahrzunehmen. So wurde das Gemeinsame zurückgedrängt, und die Menschen wurden einsamer.



profil: Als gelungene Gegenmaßnahme zur Vereinsamung zitieren Sie in Ihrem Buch die Initiative "Deutschland spricht", die von der "Zeit" in Deutschland 2017 veranstaltet wurde. In Österreich wurde dieses Experiment vom "Standard" aufgegriffen: "Österreich spricht". Da wurden Gesprächspartner aus zwei unterschiedlichen Meinungscamps zusammengebracht, die einfach miteinander reden sollten.



Hertz: "Die Zeit" und der "Standard" haben richtig erkannt, dass wir das Gefühl vieler Menschen, voneinander abgeschnitten zu sein, bekämpfen müssen. Wie kommen wir wieder zueinander? Das Experiment gelang: Nach zwei Stunden sahen sich die Leute ganz anders, man vertraute sich wieder mehr. Auch, wenn man ganz andere politische Meinungen hatte. Auf den sozialen Medien ist das viel schwerer zu schaffen als im direkten Kontakt.



profil: Sie haben auch die Kommerzialisierung der Einsamkeit in Ihrem Buch behandelt, oder, wie mir schien, fast aufs Korn genommen. Sie haben sich in New York zum Beispiel für ein paar Stunden eine Freundin gemietet?



Hertz: Ja, das ist ein ernstes Thema. Ich habe Brittany, die auf der Eliteuniversität Brown studiert hat und später keinen anderen Job bekommen hat, als Freundin für ein paar Stunden gemietet. Wir waren zusammen Kaffee trinken und shoppen. Ich dachte zeitweise, sie mag mich wirklich. Für einsame Menschen ist das an sich keine schlechte Idee. Wir bestellen ja schließlich auch einen Cheeseburger, wenn wir Hunger haben.