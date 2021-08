Österreichs Firmen machen in Belarus gute Geschäfte

Wie schlimm muss es sein, die Heimat zu verlassen, weil man dort des Lebens nicht mehr sicher ist? Mein Vater hat diese Erfahrung Ende der 1950er-Jahre gemacht. Als junger Kritiker des Schah-Regimes musste er dem Iran für immer den Rücken kehren.

Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja macht das gerade eben durch. Sie hatte es gewagt, bei den Olympischen Spielen in Tokio Kritik an Sportfunktionären (!) ihres Landes zu üben – woraufhin das Regime in Minsk versucht haben soll, sie gegen ihren Willen in ihre Heimat zu schaffen. Timanowskaja hat in Polen Asyl beantragt.

Belarus hieß einmal Weißrussland, wird aber nicht mehr so genannt, weil man draufgekommen ist, dass „Bela“ zwar tatsächlich für „Weiß“ steht, „Rus“ aber nicht für Russland allein. In der Fachwelt wird mittlerweile darüber diskutiert, ob die Einwohnerinnen und Einwohner nicht konsequenterweise als „Belarusinnen“ und „Belarusen“, also mit nur einem „s“, bezeichnet werden sollten. Belarusinnen, Belarussen: Mit Blick auf die politische Situation dort kann man die Diskussion erst einmal vertagen.

Das Land ist ein dunkles Loch, seit 1994 von Alexander Lukaschenko und seinen Schergen beherrscht. Grundrechte? Alles eine Frage der Definition – und eines funktionstüchtigen Geheimdienstapparats.