Lebensmittel im Test: Wie sinnvoll ist der Nutri-Score?

Anfrage bei Österreichs Lebensmittelherstellern. Wie stehen sie zur geplanten Reform? Am liebsten hätte man überhaupt kein Ampelsystem, erklärt Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin im Fachverband der Lebensmittelindustrie der Wirtschaftskammer, ob es nun Nutri-Score heißt oder sonst wie. "Wir wollen nicht, dass Lebensmittel diskriminiert werden." Denn: "Rot ist traditionell die Farbe der Gefahr, und ein Gefahrensignal für Lebensmittel ist schlicht nicht zutreffend."



In Staaten wie Großbritannien, wo es Ampelsysteme bei Nahrung schon länger gibt, sei ein Effekt auf die allgemeine Gesundheit nicht feststellbar, sagt Koßdorff, etwa bei der Anzahl der Übergewichtigen. "Deshalb wäre es besser, wenn man beispielsweise im Bildungssystem für mehr Ernährungswissen sorgt; das kann ja schon im Kindergarten beginnen. Überdies arbeitet die Lebensmittelindustrie auch ohne Siegel laufend an der Optimierung ihrer Produkte, etwa zur Kalorienreduktion", so Koßdorff.



profil hat auch bei den drei österreichischen Unternehmen angefragt, deren Produkte hier bewertet sind: bei der oberösterreichischen Genossenschaft Berglandmilch ("Schärdinger") sowie bei der Kelly GmbH und der Maresi GmbH ("Inzersdorfer") in Wien. Maresi reagierte nicht auf die profil-Anfrage; bei Berglandmilch und Kelly fielen die Antworten durchaus unterschiedlich aus.



Beim Chipshersteller sieht man die Causa "neutral", wie Sprecherin Petra Trimmel sagt. "Die Gesellschaft hat ein Bedürfnis nach mehr Informationstransparenz bei Produkten. Das ist den Konsumenten wichtig, das müssen wir anerkennen." Dass die Chips im Nutri-Score eher im Mittelfeld zu liegen kommen, beunruhigt Trimmel nicht. "Chips und anderes Knabbergebäck sind Genussmittel, bei denen der Geschmack im Vordergrund steht."



Durchaus entschiedener fällt die Reaktion bei Berglandmilch aus. "Wir verstehen die Kritik, die aus Italien und Frankreich kommt, und wir teilen sie", so Sprecher Georg Lehner. "Hochverarbeitete Lebensmittel schneiden im Nutri-Score toll ab, während unsere Produkte schlechter wirken, als sie tatsächlich sind." Lehners Beispiel: Cola-Zero komme wegen seines künstlichen Süßstoffs auf eine gute Note im Nutri-Score, während Bio-Schlagobers - "von dem man noch dazu nur eine kleine Menge verwendet" - aufgrund des Fettgehalts eine schlechte Bewertung abbekommt. "Das wird nur für Verwirrung sorgen, das lehnen wir ab", so Lehner. Man werde sich gegen den Nutri-Score engagieren, etwa in den zuständigen Gremien der Wirtschaftskammer.



Foodwatch-Expertin Heidi Porstner hält dagegen, dass der Nutri-Score vor allem bei Vergleichen innerhalb derselben Produktgruppe Sinn hat. "Käse mit Cola-Zero zu vergleichen, das bringt nichts. Aber wenn ich zum Beispiel im Supermarkt vor dem Joghurtregal stehe, kann ich mich bei der Auswahl am Nutri-Score orientieren. Dann erkenne ich schnell, welches Produkt das gesündere ist."



Im Übrigen, fordert Porstner, sollte Österreich dem Beispiel anderer Länder folgen und den Nutri-Score möglichst schnell einführen - unabhängig von dem mitunter jahrelangen Procedere auf EU-Ebene.



Branchenkenner sind sich im profil-Gespräch einig: Zwar sei die genaue Ausgestaltung des bevorstehenden EU-Kennzeichnungssystems für Nahrungsmittel noch offen, aber kommen wird es wohl. Die Konsumenten würden es wollen; der Zug der Zeit gehe schlicht in diese Richtung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es also im Supermarkt bald ein weiteres Label zu beachten. Diesmal hoffentlich ein verständliches.