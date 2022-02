"Ping"-Anrufe von Fake-Telefonnummern: Nepal calling

Hinter den Fake-Telefonnummern („Call ID Spoofing“) stehen Abzockmodelle aller Art. Einmal geht es nur darum, die Angerufenen zu Rückrufen auf kostenpflichtige „Mehrwertnummern“ zu verleiten und diese dann mittels Bandansagen möglichst lange in der Leitung zu halten. Ein anderes Mal sind tatsächlich lebende Menschen dran, die einem Kryptos, Sparpläne und sonstiges Zeug aufdrängen wollen (manchmal ruft aber einfach nur das US-amerikanische FBI an und gibt vor, Sie auf dem Radar zu haben. Oder ein Microsoft-Mensch, der den PC fernwarten will und dafür alle Passwörter und Bankdaten benötigt).

Wenn Sie nicht eben einen Anruf aus Weitweitweg erwarten: Heben Sie nicht ab, rufen Sie nicht zurück, und blockieren Sie die Nummer (das ist zumindest auf Smartphones mittlerweile ein Leichtes).

Weiterführende Informationen und eine Liste verdächtiger Nummernbereiche finden Sie auf der Website der Regulierungsbehörde RTR.