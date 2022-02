Eine ziemlich schräge Männerfreundschaft: „Geiles Teil!!!“

Drei Monate zuvor hatten „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel“ Ausschnitte aus dem „Ibiza“-Video öffentlich gemacht, die Heinz-Christian Strache auch beim Parteispendenversteckspiel zeigen. Strache spricht in dem Video jedenfalls von einem FPÖ-nahen Verein, über welchen sich Parteispenden zwanglos am Rechnungshof vorbei organisieren ließen. Tatsächlich bestanden damals im Umfeld der Blauen gleich mehrere Vereine, und einer davon war „Austria in Motion“.

Markus Braun, der damalige Obmann dieses Vereins, hatte profil auf eine Anfrage hin bestätigt, dass unter den Vereinsspendern auch ein gewisser Siegfried Stieglitz zu finden sei. Der oberösterreichische Unternehmer, ein Freund und Bewunderer von Heinz-Christian Strache, war im März 2018 gleichsam out of the blue Mitglied des Aufsichtsrats der staatlichen Straßengesellschaft Asfinag geworden. Die Asfinag ressortiert zum Infrastrukturministerium, und dort hatte 2018 mit Ressortchef Norbert Hofer die FPÖ das Sagen.

Die profil-Recherchen hatten ergeben, dass Stieglitz in auffallender zeitlicher Nähe zu seiner Asfinag-Bestellung 20.000 Euro an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion gespendet hatte, verteilt auf neun Überweisungen zwischen Oktober 2017 und August 2018. Die eine Hälfte der Spenden war einige Monate vor seinem Einzug in den Aufsichtsrat eingegangen, die andere danach.

Das roch nach einem Gegengeschäft: Spende gegen Posten – und damit konfrontierten wir 2019 auch Stieglitz. Dieser reagierte recht eigenwillig. Er bestätigte zwar einerseits eine Zahlung an Austria in Motion, bestritt aber zugleich energisch, dass es 20.000 Euro gewesen seien. Eine Summe nannte er selbst nicht: „Im Vergleich zu Herrn Haselsteiner oder Frau Horten war das eine Mickey-Maus-Spende. Ich habe vermutet, dass sich der Verein im FPÖ-Umfeld bewegt, aber das war für mich irrelevant. Direkt an die Partei habe und hätte ich nicht gespendet“, sagte Stieglitz damals.

Tatsache ist: Siegfried Stieglitz hat 2017/2018 insgesamt 20.000 Euro an Austria in Motion gespendet, was profil 2019 auch berichtete – ungeachtet seines deutlichen Dementis.

Aber warum hat er damals die Unwahrheit gesagt?