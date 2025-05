Privatkonkurs: Grasser bietet 630.000 Euro statt 21 Millionen

Grasser ist Ende März rechtskräftig wegen Bestechlichkeit in der Buwog-Affäre zu vier Jahren Haft verurteilt worden und muss zudem – gemeinsam mit seinem ebenfalls verurteilten Trauzeugen Walter Meischberger – rund 12,7 Millionen Euro an Schadenersatz an die Republik Österreich zahlen. Nicht nur deshalb ist die Republik Grassers größter Gläubiger: Das Finanzamt hat laut dem Konkursantrag Steuerforderungen in der Höhe von 7,9 Millionen Euro. Der Rest entfällt auf Schulden bei seinem Steuerberater und seinen Rechtsanwälten, darunter Manfred Ainedter und Norbert Wess. Sein Vermögen – bestehend aus Bankguthaben und Gegenständen wie Smartphones, Uhren und Sportgeräten – gibt Grasser mit rund 300.000 Euro an. Grassers Angebot an die Gläubiger fällt dementsprechend karg aus: Er bietet zur Entschuldung die Zahlung von drei Prozent der Verbindlichkeiten innerhalb von 14 Tagen, also etwa 630.000 Euro.