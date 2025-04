„Raus aus Öl und Gas“: Die Gründe für den abrupten Förderstopp

Seither beschäftigen zwei zentrale Fragen die heimische Innenpolitik: Wie kann es sein, dass ein Förderprogramm, das bis 2027 laufen sollte, nach nicht einmal zwei Jahren ausgeschöpft ist? „Fahrlässig“, sagen Kritiker – denn Planungssicherheit für die Heizungsbranche sehe anders aus. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigte sich in der jüngsten ORF-Pressestunde schockiert, wie leichtfertig so viel Steuergeld verteilt worden sei: „Ich kann doch nicht einfach das Geld so herausblasen, völlig ohne Rücksicht auf die budgetäre Verantwortung.“

Ein weiterer Kritikpunkt: Laut einem Bericht der Tageszeitung „Der Standard“ war es lange Zeit möglich, die bei der Registrierung angegebenen Daten nachträglich zu ändern – und zwar vollständig. Das habe, so wurde kolportiert, einen „Schwarzmarkt“ für Förderzusagen entstehen lassen. Leute mit einer reservierten Fördersumme hätten diese Ansprüche weiterverkauft.

Wie also konnte der milliardenschwere Fördertopf im Dezember plötzlich leer sein? Und was ist zum Schwarzmarkt der Förderzusagen bekannt? Antworten darauf liefert Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Sein Ministerium erbte in der Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos die Klimaschutzagenden und musste die ursprünglich an Gewessler adressierte Anfrage nun beantworten.

Budgetdiskussionen sorgten für Boom

Die Beantwortung zeigt: Die Zahl der täglichen Registrierungen in der Sanierungsoffensive 2023/2024 („Sanierungsbonus“ und „Raus aus Öl und Gas“) stieg zwischen 15. November und 20. Dezember 2024 massiv an – von durchschnittlich 2.000 pro Tag auf insgesamt 46.000 bis zum Tag des Förderstopps. Ein Planungsversagen Gewesslers?

Totschnig führt den Anstieg der Anträge auf die angespannte Budgetlage zurück: „Der Anstieg der Registrierungen lässt sich nachträglich durch die Kombination aus medialen Berichten zu geplanten Budgeteinsparungen des Bundes und den finanziellen Anreizen aus dem ‚Erneuerbaren Wärmepaket‘ erklären.“