Die Gebäudewärme macht insgesamt rund zehn Prozent der heimischen CO 2 -Emissionen aus. „Der Wärmemarkt wird unterschätzt, wir verbrauchen 50 Prozent unserer Energie als Wärme, aber die meisten denken bei Energiewende nur an Strom“, sagt Johannes Schmidl vom Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ). „Wir müssten in Österreich jährlich 80.000 Ölkessel und Gasthermen wechseln, damit wir 2040 klimaneutral werden. In den Jahren 2022 und vermutlich 2024 haben wir das geschafft.“

Auch in Obertraun spürte Platzl den durch die Förderungen ausgelösten Pumpenboom. „Ich persönlich finde, es war im Vorjahr ein bisschen zu hoch. Die Leute kriegen das Gefühl, das ist politisch gewollt. Das widerstrebt manchen. Sinnvoller wäre es, man hätte den Strompreis stärker gedeckelt. Dann hätte es nicht so hohe Förderungen gebraucht, zumindest nicht für alle.“ Er hatte sich selbst im Jahr 2022 per E-Mail an die Regierung gewandt. „Die Leute, die frisch umgestiegen waren, kamen damals zu mir und waren verzweifelt. Wir sparen im Ort Tausende Liter Heizöl durch die Wärmepumpen, aber die Stromkosten waren ein Wahnsinn.“

Bereits in den 1970er-Jahren begann ein lokaler Installateur, Klimaanlagen aus Amerika umzubauen und hier zu verkaufen. Der Ingenieur Karl Wirobal experimentierte in Hallstatt mit Wasserwärmepumpen, der Installateur Stefan Eggenreiter, bei dem Platzl früher arbeitete, widmete sich frühzeitig den Luftwärmepumpen. „Der Fortschritt verlief anfänglich schleppend“, erzählt Wirobal heute. Das neue Verfahren galt als unlogisch. „Wie kann es möglich sein, mit kaltem Wasser oder kalter Luft zu heizen, fragten viele.“ Das hat sich mittlerweile geändert.

Die Sonne kommt zwischen den Wolken hervor, Platzl fährt am Haus seines Mitarbeiters vorbei – auch hier steht eine Wärmepumpe. Hinter den Häusern liegt ruhig der See, auf der anderen Seite die berühmten farbenfrohen Häuser Hallstatts. Warum funktioniert die Umstellung gerade in Obertraun so schnell? Aus der Not. Die Gasleitungen reichen nur bis zum Beginn des Hallstätter Sees, aber nicht bis nach Hallstatt und Obertraun. In den engen Gassen Hallstatts wird es für den Öllaster schwierig. Daher waren Alternativen hier schon lange vor Fridays For Future und dem Krieg in der Ukraine ein Thema. „Das ist überraschend, aber die Wärmepumpe wurde sogar im Salzkammergut erfunden, in Ebensee vor über 150 Jahren. Die Saline hatte einen enormen Energiebedarf, und da brauchte es eine Lösung.“

Skandinavische Werte in Obertraun

Auch die heimischen Anbieter haben sich mittlerweile weiterentwickelt. „Wir können hier von einer österreichischen Technologieexzellenz sprechen, einem Silicon-Valley-Effekt. Und die Waren werden weltweit exportiert“, sagt Johannes Schmidl vom Dachverband Erneuerbare Energie Österreich. In Skandinavien ist die Wärmewende dennoch schon um einiges weiter. In Norwegen haben laut European Heat Pump Association 63 Prozent aller Haushalte eine Wärmepumpe, gut die Hälfte sind es in Finnland, und in Schweden heizen 44 Prozent mit einer Wärmepumpe. Das Ergebnis: Seit dem Jahr 1990 sind die Treibhausgasemissionen beim Heizen in Schweden um mehr als 90 Prozent gefallen. Österreich liegt laut dieser Studie bei lediglich elf Prozent Wärmepumpen. Die kleine Salzkammergutgemeinde Obertraun käme mit ihren gut 50 Prozent Wärmepumpen an die skandinavischen Werte heran.

Zurück vor Platzls Haus. Links an der Außenwand steht die Wärmepumpe, verbunden mit der Photovoltaik-Anlage, die im Zaun integriert ist. Dazwischen drehen ein paar Goldfische in einem kleinen Teich ihre Runden. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht gerade ein Öllaster. Der Schlauch führt durch den Garten. Das hat in dem Ort fast schon Seltenheitswert. „Sie wollen auch umsteigen. Das Angebot liegt vor, sie denken nach“, erzählt Platzl.