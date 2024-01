Richtig gut leben: Nachhaltig einkaufen ist billiger als gedacht

Umweltbewusste Menschen hingegen fühlten sich schuldig und mühten sich ab, möglichst klimaschonend zu leben. „Vor zehn Jahren bin ich auch noch durch die Welt gelaufen und habe jedem erzählt: Mit deiner Geldbörse hast du die Macht. Du entscheidest, welches System du unterstützt, jede Kaufhandlung ist eine politische Handlung“, sagt die Nachhaltigkeitsberaterin und Buchautorin Nunu Kaller in der neuen Folge des Tauwetter-Podcasts, anzuhören hier . „Davon war ich überzeugt. Bis ich draufgekommen bin, dass das eine zutiefst neoliberale Erzählung ist. Weil sie die Verantwortung komplett auf mich allein legt.“ Nur: Die Macht der Konsumentinnen ist enden wollend, wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Einer allein, und sei er noch so ambitioniert, kann nicht noch schnell die Welt retten. Gelten die Richtlinien jedoch für alle, ist der Hebel ungleich größer.

Ein Beispiel ist das Vernichtungsverbot für unverkaufte Textilien, auf das sich die EU im vergangenen Dezember einigte. Allein in Österreich werden Schätzungen der Umweltorganisation Greenpeace zufolge pro Jahr 1,3 Millionen Retourpakete mit Kleidung verbrannt. Der Grund: Die Lagerung kostet die Modekonzerne viel, und nach dem Prinzip der Fast Fashion müssen fast wöchentlich neue Designs auf den Markt. „Durch den Online-Handel sprechen wir inzwischen sogar von Ultra-Fast-Fashion. Websites wie Shein oder Asos stellen pro Tag zwischen 1000 und 10.000 neue Produkte online“, sagt Nunu Kaller. Wird die Vernichtung nun verboten, müssen H&M, Primark, Zara und Co. in Zukunft bewusster und wohl auch weniger produzieren. „Für die Umwelt ist das eine gute Nachricht“, so Kaller.

Dreistes Greenwashing

„Unsere neueste Zutat: Klimaschutz“, bewirbt ein Pizzabäcker seine Ware. „CO 2 -neutral zur Biennale fliegen? Für uns keine Kunst!“, versprach die AUA: Wie können Kundinnen wissen, ob es sich dabei um die Wahrheit handelt oder lupenreines Greenwashing? Für Konsumenten ist das schwer zu durchschauen. Es gibt einen Wildwuchs an Gütesiegeln, deren Seriosität für Außenstehende oft kaum zu beurteilen ist. Und wer gräbt sich schon durch Tonnen von Nachhaltigkeitsberichten, in denen häufig auch noch die Vergleichszahlen fehlen? „Da behaupten beispielsweise Textilkonzerne, dass sie in Afrika 50.000 Liter Wasser eingespart haben. Was sie nicht dazusagen, ist, dass diese Menge für die Produktion von nur fünf Jeans benötigt wird“, sagt Kaller.