Rumänische Botschafter zum Schengen-Veto: "Unsere Geduld ist nicht endlos"

Seitdem ist einiges passiert. Wo stehen die Verhandlungen aktuell?

Hurezeanu

Es gab seitdem mehrere bilaterale Treffen, aber von der politisch-diplomatischen Ebene hören wir nichts Konkretes. Wir würden uns sehr freuen, wenn Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler engagierter mit uns ins Gespräch kommen würden. Wir wissen, dass viele Politikerinnen und Politiker die Entscheidung hier nicht gutheißen. Der Vizekanzler, der Wiener Bürgermeister, die Grünen sowie die Neos. Alle warten auf die Stimme des Bundeskanzlers. Aber die lässt auf sich warten.

Was denken Sie, wie lange noch?

Hurezeanu

Ich verstehe, dass Kanzler Karl Nehammer sein Gesicht wahren muss. Immerhin hat er Ende Jänner betont, dass das Veto aufrecht bleibt. Welcher Staatsmann sagt zwei Monate später, das war ein Scherz, wir sind jetzt doch für den Beitritt? Die österreichischen Politiker sprechen in Brüssel immer von Solidarität, Einigkeit und strategischer Geduld. Aber unsere Geduld ist nicht endlos. Wir wollen nicht noch zwei, drei Jahre warten. Was wir brauchen, ist ein Fahrplan.

Wie könnte der aussehen?

Hurezeanu

Wir lassen die Wut und die Emotionen hinter uns, die es nach dem Veto gab. Aber wir wollen nicht warten, bis der Schengenraum auf EU-Ebene reformiert wurde. Wir sind bereit, als Partner zusammenzuarbeiten. Ein neues Zentrum zur Rückführung von Flüchtlingen an der serbischen Grenze ist machbar. Wenn aber Minister Karner zu uns kommt, und wie in Bulgarien sagt, ihr müsst jetzt genau hier einen Grenzzaun bauen, dann sind wir nicht begeistert. Wir wollen als Partner auf Augenhöhe behandelt werden. Und wir wollen, dass man uns sagt, heuer ist es noch möglich.

Das heißt, Sie erwarten heuer eine klare Ansage?

Hurezeanu

Ja, etwa im Juni eine Erklärung und im zweiten Halbjahr die konkrete Entscheidung. Nächstes Jahr wäre es sehr kompliziert. Es gibt überall Wahlen – auf EU-Ebene, in Österreich, in Rumänien. Wir sind in einer schwierigen Situation durch den Krieg, die Teuerung und das Veto. Wir werden mit intensivem Populismus konfrontiert sein, in Rumänien, aber auch anderswo in Europa.