Russisches Roulette: Welche Unternehmen am Aktienmarkt vom Ukraine-Krieg profitieren

Seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine in der vergangenen Woche befinden sich die Aktienkurse weltweit auf Berg- und Talfahrt. Die Moskauer Börse ist seither und bleibt auch weiterhin geschlossen. Ein kümmerlicher Versuch, die negativen Auswirkungen der Sanktionen auf russische Unternehmen abzuwenden. Denn jene, die auch in London gelistet sind, haben in den vergangenen Tagen einen beispiellosen Absturz von über 90 Prozent erlebt. Der Energiekonzern Gazprom büßte sogar 98 Prozent ein.