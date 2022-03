Putins Krieg: Das Zögern der OMV

Das leise Sponsoring

Die vertraglichen Details wurden nie offengelegt, auch die Motivation hinter dem Sponsoring blieb im Dunklen. Die OMV verkauft in Russland schließlich keine Produkte. Überhaupt machte das Management rund um dieses Geschäft erstaunlich wenig Trara. Immerhin soll es um 24 Millionen Euro gegangen sein, die der teilstaatliche österreichische Konzern dem Gazprom-Klub bis zum Ende der Saison 2022/23 zugesagt hatte – die OMV kommentiert die Summe übrigens nicht.

Auf der Website von Zenit St. Petersburg findet sich ein kleiner Eintrag aus dem Jahr 2018, wonach die OMV „Werbe- und Sponsoringrechte“ in Zusammenhang mit der Entwicklung des Zenit-Jugendfußballs erhalte: Das OMV-Logo sollte fortan unter anderem auf den Trikots und Trainingsanzügen der Jugendfußballspieler, der Trainer, Betreuer und aller „Gazprom Academy“-Mannschaften platziert werden.

Zufall? In auffallender zeitlicher Nähe zum OMV-Sponsoring in Russland schloss Gazprom 2018 einen Sponsoring-Vertrag in Österreich. Mit der Wiener Austria. Gleiche Laufzeit, gleiches Volumen, gleicher Zweck: die Förderung des Nachwuchses. Seit damals ist Gazprom auch Trikotsponsor der „Young Violets“.

Der Austria Wien-Vorstand hat mittlerweile reagiert und das Gazprom-Logo von Dressen und Stadionbanden entfernen lassen, der eigentliche Vertrag mit dem russischen Konzern ist aber weiterhin aufrecht – rechtliche Gründe, wie es heißt (und wohl auch wirtschaftliche).