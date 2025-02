Warum kaum noch Unternehmen Russland verlassen

„Wer jetzt noch in Russland tätig ist, wird wohl keinen Exit mehr vollziehen“, sagt Stefan Paulmayer, Rechtsanwalt für Bank- und Finanzrecht bei der Wiener Praxisgruppe Corporate Transactions der Rechtsanwaltskanzlei CMS. Paulmayer war Teil eines Teams, das den Verpackungshersteller Mayr-Melnhof im Jahr 2022 beim Rückzug aus Russland begleitet hat. Ein Unterfangen, das Putins Regime im Laufe der vergangenen drei Jahre drastisch erschwert hat. Und: Wer es dennoch tut, zahlt in die russische Kriegskasse ein.

Am Beginn des Verkaufs steht naturgemäß, die Suche nach einem potenziellen Käufer. Ein solches Interesse gibt es laut „Standard“ derzeit auch an der Russland-Tochter der RBI: Istvan Tiborcz, einer der reichsten Männer Ungarns und Schwiegersohn des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, soll sein Interesse am Russlandgeschäft der Bank angemeldet haben. Wie konkret das Interesse tatsächlich ist, blieb unbekannt. Fakt ist aber: Da sich die Raiffeisenbank Russland in einem Rechtsstreit mit dem russischen Strabag-Aktionär Rasperia befindet, darf die Raika momentan gar nicht verkaufen.

Auf dem Weg zur Genehmigung müssen abwanderungswillige Unternehmen einen Bewertungsgutachter aus der staatlich geführten Liste bestellen. Je nachdem, zu welchem Ergebnis diese Bewertung kommt, steht der Kaufpreis der Firma mehr oder weniger fest. Satter Abschlag inklusive.

Minus 60 Prozent

Denn der Kreml hat festgelegt, dass der Kaufpreis maximal 40 Prozent des durch den Bewerter ermittelten Unternehmenswertes betragen darf – das heißt, der Verkäufer muss auf rund 60 Prozent des Firmenwerts verzichten. „Größere Chancen auf Genehmigung hat der Verkäufer, wenn der Kaufpreis noch geringer ausfällt“, sagt Paulmayer. Der Käufer bekommt also ein Unternehmen zum Spottpreis. Damit der russische Staat neben dem Erhalt der Arbeitsplätze und der Wertschöpfung im Land auch etwas vom Verkauf hat, wird ein weiterer Betrag fällig: die sogenannte „Exit Fee“.

Diese Ausstiegsgebühr galt lange als nicht ausdrücklich geregelt, viel mehr galt sie als „bloße“ Empfehlung der Kommission, so der Rechtsanwalt. In der Praxis gab es sie aber schon – meist in der Höhe zwischen fünf und zehn Prozent des ermittelten Unternehmenswerts, wie Finanzexperte Paulmayer im Gespräch mit profil erzählt. Im Laufe des Krieges wurde sie dann auf 15 Prozent festgelegt, im Oktober 2024 schließlich auf 35 Prozent angehoben. „In den meisten Fällen trägt diese Kosten der Käufer, weil wenn das auch noch der Verkäufer tragen würde, bliebe ja so gut wie nichts übrig“, so der Rechtsanwalt. Weitere Hürden warten dann, wenn es darum geht, den Erlös des Unternehmens auf ein Konto außerhalb Russlands zu bringen.

Der Kreml macht es Unternehmen also so schwer wie möglich, das Land zu verlassen. Maßnahmen, die wirken, wie auch im Interview der Financial Times mit Andrea Orcel, Chef der italienischen Großbank UniCredit, deutlich wird: „Sofern ich nicht dazu gezwungen werde, werde ich das Russland-Geschäft nicht für einen Euro oder einen anderen Preis verkaufen, der nicht fair ist.“