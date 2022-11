Schattendiplomaten: Lukaschenkos stählerner Konsul

Beruflich betreibt Gotti eine Stahlhandelsfirma. Von dieser führt die Spur zu einer bisher öffentlich kaum beachteten Unternehmensstruktur in Österreich. Diese sorgte – über Jahre hinweg – für den Vertrieb von Stahlprodukten aus staatlicher weißrussischer Herstellung. Exportiert wurde in eine Vielzahl von Ländern. Die Umsätze beliefen sich in den vergangenen Jahren jeweils auf dreistellige Millionen-Euro-Beträge. Ein blühendes Geschäft, das – allem Anschein nach – Mitte 2022 ein jähes Ende fand. Im Juni schoben nämlich Sanktionen der Europäischen Union dem Import von weißrussischen Stahlprodukten in die EU einen Riegel vor.

Die Recherchen zeitigten bereits vor der Veröffentlichung erste Konsequenzen. Nach einer Medienanfrage beendete das Wiener Außenministerium schlagartig die Zusammenarbeit mit der brasilianischen Geschäftsfrau Tania Kramm da Costa, die seit Oktober 2020 Österreichs Honorarkonsulin im brasilianischen Cuiabá gewesen war – eine Funktion, die sie ab dem Jahr 2012 auch für die Bundesrepublik Deutschland ausgeübt hatte. Kramm da Costa war vor ihrer Ernennung zur Honorarkonsulin Österreichs in Brasilien in eine Affäre um Dokumenten-Beglaubigungen involviert, diese Information war aber jahrelang nicht bis nach Wien durchgedrungen. „Aufgrund der nun bekannt gewordenen Umstände haben wir die Zusammenarbeit mit Frau Kramm da Costa selbstverständlich unverzüglich beendet“, so das Außenministerium in einer Stellungnahme.

In gemeinsamen Recherchen entstand eine mehr als 500 Namen fassende Datei von aktiven und ehemaligen Honorarkonsuln rund um den Globus, die über die Jahre in Kontroversen, Skandale und/oder Strafverfahren verwickelt waren oder es bis heute sind. Die insgesamt rund 160 beteiligten Journalistinnen und Journalisten stießen auf verurteilte Mörder, Drogenhändler, Sexualstraftäter, Waffenschieber, Betrüger und Handlanger der korruptesten Regierungen der Welt. Neun Honorarkonsuln lassen sich mit Terrororganisationen in Verbindung bringen, allen voran die Hisbollah. Annähernd drei Dutzend Honorarkonsuln waren während ihrer Amtszeit in Straftaten verwickelt, die in Verurteilungen mündeten. Zahlreiche Konsuln fanden sich auf internationalen Sanktionslisten wieder, unter ihnen der russische Oligarch Andrei Kozitsyn, bis vor einigen Monaten Österreichs Honorarkonsul im russischen Jekaterinenburg.

Die Connection nach Belarus reicht bis in die 1980er-Jahre zurück: Damals errichtete die damalige VÖEST (heute voestalpine) ein modernes Stahlwerk im weißrussischen Zhlobin. Finanziert wurde das Unterfangen von österreichischen Banken. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion musste sich die staatliche Stahlfirma BMZ jedoch neue Absatzmärkte im Westen suchen – und dabei führte der Weg nicht zuletzt über Österreich. Von hier aus managten jahrelang zwei Firmen den Vertrieb der Produkte der BMZ-Gruppe in zahlreiche weitere Länder. Eine davon ist die Belmet Handelsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Linz. An ihr war BMZ bis vor Kurzem direkt beteiligt – und zwar mit 50 Prozent. Der zweite wesentliche Vertriebskanal in Österreich lief über die RMZ Vertriebsgesellschaft m.b.H. in Wien. An dieser hielt wiederum die Belmet 50 Prozent. Ein wohlgeflochtenes Import-Export-Netzwerk – das jedoch nach und nach Risse bekam.

Ab Oktober 2020 verhängte die EU wegen Menschenrechtsverstößen schrittweise immer härtere Sanktionen gegen Weißrussland. Bereits Ende 2021 kam es in der Belmet-Gruppe zu einer ersten Anteilsverschiebung. Im Juni 2022 stieg dann die weißrussische BMZ aus. Die EU-Strafmaßnahmen richten sich mittlerweile gezielt gegen Stahlprodukte, das trifft die Belmet-Gruppe ins Mark: Insgesamt seien fast 300 Millionen Euro Umsatz pro Jahr weg, sagt der langjährige Manager und Mitgesellschafter von Belmet, Walter Ortner: Belmet werde geschlossen und liquidiert, man habe bereits die Gläubiger ausbezahlt. Das Geschäft der RMZ soll in geringerem Umfang mit Lieferanten aus anderen Ländern weitergeführt werden. Bei RMZ dürfte der Umsatz von zuletzt rund 90 Millionen Euro heuer auf etwa 35 Millionen Euro sinken, wie Geschäftsführer Eduard Pinchasov erklärt.

Geschäftlich umorientieren muss sich auch Honorarkonsul Gotti in Italien: Der Unternehmer hat bisher über eine Firma namens Dismas Stahlprodukte aus Belarus in seinem Heimatland vertrieben. An der Dismas hielten Belmet und RMZ aus Österreich bis vor einem halben Jahr zusammen 50 Prozent der Anteile. Dismas war also – via Österreich – Teil der BMZ-Vertriebsstruktur.