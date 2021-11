Sepp Schellhorn: „Ich fühle mich total verarscht“

profil: Wie wichtig ist die Vorweihnachtszeit für Ihre Betriebe?

Schellhorn: Sehr wichtig. Das Hotel in Goldegg wollten wir mit 20. November wieder öffnen. Der gesamte Dezember bis zum 10. Jänner ist hier die wichtigste Zeit für die gesamte Wintersaison. Wir haben dieses Jahr auch groß in einen innovativen Wellnessbereich investiert, um so zum Ganzjahresbetrieb zu werden. Das muss natürlich auch finanziert werden. Da rechnet man im Businessplan mit gewissen Umsätzen, die jetzt nicht kommen werden. Im M32, unserem Restaurant in Salzburg, habe ich bemerkt, dass bei den Firmen wieder das Bedürfnis da war, Weihnachtsfeiern abzuhalten. Das findet halt jetzt auch nicht statt. Und bei unseren beiden Skirestaurants im Gasteinertal – das sind ja nur Ein-Saison-Betriebe – ist die große Herausforderung, die Mitarbeiter bei Laune zu halten, damit sie nicht in die Schweiz oder nach Südtirol abwandern. Vergangenen Winter musste ich sie ständig vertrösten, weil der Lockdown im Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder verlängert wurde.

profil: Wie hält man die Mitarbeiter da bei Laune?

Schellhorn: Indem ich einen Teil der insgesamt etwa 65 bis 80 Leute schon mit 13. Dezember anstelle. Das riskiere ich, wiewohl die Infektionszahlen jetzt nicht danach aussehen, dass wir da aufsperren könnten.

profil: Rechnen Sie noch mit einer Wintersaison oder ist die ohnehin schon gelaufen?

Schellhorn: Wir waren im Hotel bis zum Dreikönigstag komplett ausgebucht. Ich denke, im allerbesten Fall können wir mit 20. Dezember aufsperren. Aber welche Familie lässt sich bis dahin vertrösten? Die suchen sich jetzt schon Ersatzdestinationen. Das ist ein enormer Schaden. Aber eigentlich rechne ich mit Weihnachten und Silvester gar nicht mehr. Ich hoffe auf Februar und die beiden Märzwochen. In den Skirestaurants machen wir in dieser Zeit üblicherweise 50 Prozent des gesamten Winterumsatzes.

profil: Auch die Salzburger Landesregierung, der die Neos angehören, hat Fehler im Pandemiemanagement gemacht. Wie bewerten Sie die Performance der Bundesregierung?