Siegfried Wolf und die russischen Panzer

Produzieren Unternehmen aus dem Konzern von Oleg Deripaska, der enge geschäftliche Verbindungen zu Siegfried Wolf pflegt, Panzer und andere Militärfahrzeuge, die derzeit im Überfall auf die Ukraine zum Einsatz kommen? Spekulationen in diese Richtung weist Wolf scharf zurück. Er sei „niemals in militärische Produktion involviert“ gewesen, so eine Aussendung durch Wolfs Sprecher Josef Kalina vom vergangenen Mittwoch. Was ist also dran an den Vorwürfen?

Zahlreiche Videos aus der Ukraine, etwa aus der umkämpften Stadt Charkiw, zeigen russische Militärfahrzeuge, etwa die so genannten „Tiger“ („tigr“). Die gepanzerten Fahrzeuge werden von einem Unternehmen mit Sitz in Moskau hergestellt, wie aus Berichten der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS hervorgeht. Name dieser Firma: VPK LLC (die Abkürzung VPK steht russisch für „Militärisch-industrielles Unternehmen“).

Die Website der VPK – die vor kurzem stillgelegt wurde – führt als Unternehmenszweck an: „Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ’Military Industrial Company’ (LLC ’VPK’) ist ein strategischer Partner des Staates bei der Ausrüstung der Streitkräfte, anderer militärischer Formationen und Sicherheitsstrukturen mit modernen High-Tech-Modellen von gepanzerten Radfahrzeugen.“ Laut der englischsprachigen Wikipedia hat die VPK ihren Sitz in Moskau, wurde 2006 gegründet und beschäftigt rund 6000 Mitarbeiter. Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS liefen zumindest bis ins Jahr 2016 – möglicherweise bis heute – die Tiger von den Fließbändern der VPK.

Wem gehört die VPK?

Die entscheidende Frage: Wem gehört die VPK? Laut dem russischen Firmen- und Branchenverzeichnis ist der Eigentümer der Mischkonzern „Russian Machines“ von Oleg Deripaska. Unter der Rubrik „Produkte“ findet sich bei Russian Machines unter anderem die „Produktion von Militärausrüstung“ aufgelistet: „Zu diesem Zweck wurde die VPK LLC gegründet“.