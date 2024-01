© APA/EVA MANHART ++ THEMENBILD ++ SIGNA © APA/EVA MANHART ++ THEMENBILD ++ SIGNA

Signa: Sanierer schmettert fast alle Forderungen ab

Von 8,6 Milliarden Euro an angemeldeten Gläubigerforderungen an die Signa Holding erkennt Sanierer Christof Stapf vorläufig nur 80,3 Millionen an. Auch Alfred Gusenbauer dürfte mit seinen Forderungen gegenüber der Holding abgeblitzt sein.