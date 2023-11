Signa-Showdown: Match der Milliardäre

Erst am Freitag gab Signa bekannt, dass Geiwitz den Vorsitz im Beirat und im Gesellschafter-Komitee der Signa Holding GmbH übernommen hat und dort „eigenverantwortlich die Interessen der Familie Benko Privatstiftung“ wahrnehmen wird.

Es wäre aber naiv zu glauben, dass Benko sein Baby kampflos aufgibt. Seine Gegenspieler, Investoren und Geschäftspartner sind ebenfalls machtbewusst; und genauso reich. Vor allem einer übte massiv Druck auf ihn aus: Sein Landsmann Hans Peter Haselsteiner. Der milliardenschwere Strabag-Gründer wurde in den vergangenen, turbulenten Tagen zur neuen Stimme der Signa. Der sonst eher medienscheue Baumagnat gab plötzlich Interviews – und richtete Benko auch medial aus, was er von ihm erwartet: „Verzieh dich“ – nicht mit diesen Worten, aber zumindest sinngemäß. Haselsteiner kündigte Benkos Zustimmung zu einem Rückzug an. Lange, bevor es tatsächlich passierte oder alles geklärt war. Das ist es übrigens bis heute nicht. Der Machtkampf geht hinter den Kulissen weiter.

Freilich, jetzt geht es um das Fell des Bären – die Signa steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat milliardenschwere Verpflichtungen. Bei einem Großprojekt in Deutschland sollen zuletzt Rechnungen an eine Baufirma nicht rechtzeitig bezahlt worden sein. Wie dramatisch die Lage der Signa-Gruppe tatsächlich ist, lässt sich von außen nur schwer beurteilen. Die Gruppe besteht aus hunderten Unternehmen, veröffentlicht aber keine gemeinsame Bilanz. Und wahrscheinlich weiß nur René Benko selbst, wie es seinem verschachtelten Firmenkonglomerat tatsächlich geht. Der Geschäftsbericht der Signa Holding GmbH für das Jahr 2022 wurde noch immer nicht veröffentlicht. Die Filetstücke der Gruppe, die Signa Prime Selection AG und die Signa Development Selection AG, weisen in ihren jeweiligen Jahresabschlüssen für das Vorjahr tiefrote Zahlen aus. Dennoch: Es steckt noch viel Kapital und Vermögen in den Luxus-Immobilien und riesigen Bauprojekten.

Nun versuchen die Investoren zu retten, was zu retten ist – und das ist vor allem ihr eigenes Geld. Haselsteiner ist mit seiner Familienstiftung zu 15 Prozent an der Signa Holding beteiligt und versucht nun offenbar mit Druck, sich in den Fahrersitz der Signa zu hieven. Was er dann vorhat, ist nur schwer zu erahnen, der Gründer des Baukonzerns Strabag und erfahrene Investor lässt sich nicht in die Karten schauen. Wie er agiert, wird von anderen Signa-Aktionären, aber auch von den kreditgebenden Banken mit Spannung erwartet. Will er das Unternehmen retten? Sich die guten Objekte sichern? Benko gar ganz aus dem Signa-Imperium drängen – oder das Unternehmen tatsächlich neu ausrichten und weiter aufbauen?

Vieles ist noch unklar, selbst Benkos aktuelle und künftige Rolle. Formell hatte der Signa-Gründer schon lange keine operative Funktion in der Immobilien- und Handelsgruppe mehr. Er war zuletzt lediglich Vorsitzender des Beirats der Signa Holding, dem aber auch keine gesellschaftsrechtliche Rolle zukommt. Eine Familienstiftung Benkos ist größte Gesellschafterin der Signa Holding – die Eigentümerverhältnisse zentraler Unternehmen der Gruppe sind höchst verschachtelt. Nichtsdestoweniger kann man schon den Eindruck gewinnen: Benko ist noch immer das Mastermind des Unternehmens, auch wenn er an der einen oder anderen Position nun Platz machen muss. Rechtlich sind viele Fragen noch zu klären und mit den anderen Investoren – allen voran Haselsteiner – auszustreiten.

Es zeichnet sich ein heißes Match ab. Zimperlich war Haselsteiner jedenfalls noch nie, wenn es darum ging, plötzlich unbequem gewordene Geschäftspartner loszuwerden und zu langjährigen Weggefährten auf Distanz zu gehen. Als der Krieg Russlands gegen die Ukraine ausbrach, zauderte Haselsteiner nicht, den russischen Oligarchen Oleg Deripaska im Unternehmen zu entmachten und den einst drittgrößten Aktionär der Strabag erst vor wenigen Wochen mit Tricks und Kniffen unter die Sperrminorität zu drücken. Benko weiß um Haselsteiners Geschick – und rüstet sich mit seinen Anwälten nun gegen weitere Entmachtungsversuche.

Traurige Bilanz

Banken, Investoren, Sanierer und auch Journalisten versuchen sich dieser Tage ein Lagebild zu machen. Ein valider Gesamtüberblick ist – aus den oben beschriebenen Gründen – nicht einfach. Was das Herzstück der Signa-Gruppe betrifft, also die Immobiliengeschäfte, erlauben jedoch die Konzernabschlüsse von Signa Prime und Signa Development eine Annäherung und zumindest grundlegende Einordnung.

In der Signa Prime sind die Beton- und Ziegel-Perlen des Imperiums nur so aneinandergereiht. Sie kauft Immobilien in besten Innenstadtlagen, entwickelt diese weiter und vermietet sie dann teuer. Wies das sogenannte Investment Property – der wesentliche Teil des Immobilienbestands – der Signa Prime Ende 2017 in der Bilanz noch einen Wert von sieben Milliarden Euro auf, waren es Ende 2021 bereits 15 Milliarden. Mehr als eine Verdopplung innerhalb von vier Jahren. Das gilt allerdings auch für die Schulden: Lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten beliefen sich 2017 insgesamt auf 4,6 Milliarden Euro, 2021 dann bereits auf mehr als zehn Milliarden Euro.

Das Problem: Die riesigen Wertzuwächse beim Immobilienportfolio widerspiegeln nicht nur getätigte Zukäufe oder Baumaßnahmen, sondern ergeben sich auch aus laufenden Wertberechnungen, denen verschiedene Annahmen und Einschätzungen zugrunde liegen. Ändern sich diese, kann es rasant bergab gehen. Und so dürften es nicht zuletzt die – deutlich gestiegenen – Zinsen und Baukosten gewesen sein, die René Benko bereits im Vorjahr die Schweißperlen auf die Stirn trieben.

Bei der Signa Prime war das Bewertungsergebnis aus dem Investment Property mit minus 1,2 Milliarden Euro schwer negativ. Unterm Strich ergab sich daraus ein Jahresverlust für den Konzern von rund einer Milliarde Euro. Bei der deutlich kleineren Signa Development, die auf Bau, Entwicklung und anschließendem Verkauf von Liegenschaften setzt, zeigte sich die gleiche Tendenz. Hier ergab sich aus der Bewertung des Investment Property ein Minus von 365 Millionen Euro, das sich in einem Jahresverlust von 316 Millionen Euro niederschlug.

Besonders stark war der Einbruch demnach bei den deutschen Projekten des Signa-Imperiums. Hier drehte Benko zuletzt das große Rad. Nun rächt sich – zumindest kurzfristig – die Expansion. Wobei man bereits im Vorjahr etwas auf der Bremse gestanden sein dürfte: Die Investitionen ins Investment Property, die unter anderem auch Baukosten umfassen, beliefen sich bei der Signa Prime 2022 nur noch auf 405 Millionen Euro – nach 931 Millionen Euro im Jahr davor. Auch bei der Signa Development gab es einen deutlichen Rückgang.

Dass Benko in Deutschland zur Reizfigur wurde, liegt auch an der schieren Größe des Unternehmens. Die Signa Prime Selection setzte dort 2020 gut vier Mal so viel um wie in Österreich. Beim Segmentvermögen – also dem nach einzelnen Ländern aufgedröselten Besitz vor der bilanziellen Zusammenführung und Bereinigung auf Konzernebene – zeigt sich das Ungleichgewicht noch deutlicher: Die für 2020 ausgewiesenen Vermögenswerte in Deutschland beliefen sich auf 21 Milliarden Euro, in Österreich waren es nicht ganz 2,8 Milliarden. Dementsprechend ist das Kreditvolumen, das Signa deutschen Banken schuldet, auch höher als in Österreich. Laut Geschäftsbericht 2022 belaufen sich die Schulden der Signa Prime Selection auf 10,8 Milliarden. In Österreich schuldet die Signa-Gruppe den heimischen Großbanken UniCredit, Raiffeisen International und Raiffeisenbank Niederösterreich/Wien rund zwei Milliarden Euro. Zumindest laut Informationen aus der heimischen Bankenaufsicht.