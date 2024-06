Spargel ist eine Diva

Auch hier nicht, auf den Feldern von Werner Magoschitz im niederösterreichischen Marchfeld, in Mannsdorf an der Donau. Die Spargelernte läuft noch bis zum 10. Juni, und aktuell beschäftigt Magoschitz 120 Ernte- und Landarbeiter. Die Menschen kommen aus Rumänien, der Slowakei, ein paar aus Polen, viele Frauen stammen aus der Ukraine, und heuer ist auch eine Gruppe aus Vietnam auf dem Hof beschäftigt. „Früher hatten wir viele Grenzgänger aus der Slowakei, aber heute kaum noch“, erzählt der Spargelbauer. Um Fachkräfte zu finden, muss er mittlerweile weiter weg suchen. „In der Pandemie, als die Saisonarbeiter nicht einreisen konnten, haben wir es auch mit Österreichern versucht“, sagt Magoschitz. Die seien aber schnell wieder weg gewesen.

Beim grünen Spargel sticht man dabei leicht schräg seitlich in die Erde und schneidet den vertikal gen Himmel wachsenden grünen Stiel ein paar Millimeter unter der Erde ab. Geübte Hände schaffen so an einem Arbeitstag 1000 bis 4000 Stück. Ungeübte nicht einmal ein Drittel. Feldarbeit ist anstrengend. Sie geht auf die Knie und ins Kreuz. Und sie ist nicht besonders gut bezahlt. Deshalb spricht auf den heimischen Äckern auch so gut wie niemand Deutsch, seit Jahrzehnten nicht.

An die 20.000 Menschen sind derzeit als Landarbeiter in Österreich tätig.

Der Marchfelder Spargel ist eine geschützte Marke und wird dementsprechend in den heimischen Supermarktregalen ausgewiesen und beworben. Der regionale heimische Spargel hat aber viel billige Konkurrenz aus dem Ausland. Aus Peru etwa, wo in der Wüste Spargel angebaut wird und zwei Ernten pro Jahr möglich sind. Der peruanische Spargel wird sechs Wochen lang im CO 2 -Sackerl nach Europa verschifft und ist günstiger als der heimische. Österreichische Bauern tun sich aber auch schwer, mit den Preisen deutscher Spargel-Landwirte mitzuhalten.

Mit seinen 200 Hektar, auf denen allerdings nicht nur Spargel angebaut wird, gehört Magoschitz zu den größeren Produzenten in Österreich. Der Spargel wird kistenweise in die Werkshalle gefahren, wo er gewaschen, geschnitten und in kleine Bündel für die Supermärkte verpackt wird. Schachbrettmusterartig teilen sich violetter und grüner Spargel eine Kiste und warten auf die Lkw. Zwischen Ernte und Anlieferung vergehen oft nur wenige Stunden. Sowohl das Gemüse selbst als auch die Großkunden verlangen viel Flexibilität.

„In Deutschland ist der Mindestlohn für die Feldarbeiter höher, aber dort fallen kaum Lohnnebenkosten an“, erklärt Magoschitz. Und das schlage natürlich auf die Einkaufspreise und die Preise für die Endkunden durch. „Unser Problem sind nicht die Lohnkosten, sondern die Lohnnebenkosten. Die Leute sollen ja etwas verdienen, und ohne Überzahlung ist es schwierig, das Stammpersonal an den Betrieb zu binden“, meint der Bauer in Richtung Politik. Auf einem benachbarten Feld fiel die Spargelernte heuer aus, weil der Landwirt nicht genug Saisonniers gefunden habe. Deshalb sind die zarten, höchstens 22 Zentimeter langen Stiele zu einen Meter hohen, weitverzweigten Sträuchern gewachsen.

Von der Köchin zur Spargelstecherin

Zurück zu den Feldarbeitern: Angelika kommt aus der Ukraine und ist eigentlich Köchin. Russlands Angriffskrieg auf ihre Heimat hat nicht nur ganze Landstriche in ein Trümmerfeld verwandelt, sondern die ohnehin schwierige wirtschaftliche Situation massiv verschlechtert. Anders als in den Jahren vor dem Krieg kommen jetzt aber vor allem Frauen als Saisonfachkräfte nach Österreich. Die Männer dürfen kriegsbedingt nicht ausreisen. Nach der Spargelernte fährt Angelika wieder zurück nach Hause und wird voraussichtlich nach einigen Wochen für die nächste Ernte, die ansteht, wiederkommen.

Sie ist eine von knapp über 4000 Personen aus dem EU-Ausland, die laut Dachverband der Sozialversicherungsträger im April in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt waren. Das Kontingent für Saisonarbeitskräfte beträgt heuer laut dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium 3481 Personen und kann zu Spitzenzeiten um 30 Prozent überzogen werden. Zusätzlich arbeiten aktuell über 12.000 EU-Bürgerinnen und -Bürger in der Landwirtschaft.

Wer wie viel verdient, ist aber gar nicht so leicht zu eruieren. Es gibt in Österreich eine Vielzahl an Kollektivverträgen für die Land- und Forstwirtschaft, in den einzelnen Ländern gelten unterschiedliche Bestimmungen, und die Einkommen können mitunter weit auseinanderklaffen. Magoschitz muss seinen Erntehelfern mindestens 1700 Euro brutto auf Vollzeitbasis bezahlen. Für die Unterbringung und Energiekosten behält er sich rund 70 Euro pro Monat und pro Person ein. Für einen Hektar Ernte fallen hier 800 Arbeitsstunden in 60 bis 70 Tagen an. Je nachdem, wie schnell der Spargel wächst.

Dumpinglöhne weit unter dem gesetzlichen Kollektivvertrag, Elendsquartiere und überzogene Mieten kann sich Magoschitz nicht leisten, sagt er. So etwas spricht sich schnell herum, ist schlecht für das Image und damit schlecht fürs Geschäft. Außerdem will dann im nächsten Jahr womöglich niemand mehr auf seinem Hof arbeiten. Als vor vier Jahren medial bekannt wurde, dass ein Bauernhof aus der Region seine Erntehelfer in überbelegten, menschenunwürdigen Quartieren mit desolaten Sanitäranlagen und Schimmel an den Wänden untergebracht hatte und sich auch Berichte über Dumpinglöhne mehrten, wurde der betroffene Betrieb aus dem Verband der Marchfelder Spargelbauern ausgeschlossen.