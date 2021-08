Tauwetter #16: Welche Getränkeverpackungen sind wirklich klimafreundlich?

Laut einem Rechnungshofbericht vom heurigen Frühjahr verursachte die Abfallwirtschaft im Jahr 2018 2,5 Millionen Tonnen CO2, das ist knapp halb soviel wie die gesamte österreichische Industrie und alle Kraftwerke oder etwa ein Drittel der Landwirtschaft. Die Abfallwirtschaft darf daher in der Klimabilanz nicht vernachlässigt werden.

Was sollen wir also einkaufen und was macht die Politik? Darüber sprechen Christina Hiptmayr und Joseph Gepp in der 16. Episode von Tauwetter mit Elmar Schwarzlmüller, Experte von der Wiener Umweltberatung, einer Einrichtung der Wiener Volkshochschulen.