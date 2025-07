Trotz Mietpreisstopp: Genossenschaft erhöht Miete um 38 Prozent

„Für das Burgenland ist das nicht ohne“, erzählt Frau P. nachdem sie ein Schreiben ihres Vermieters erhalten hat: Eine Mieterhöhung von 38 Prozent. Ihre neue Vorschreibung beträgt nun 714 Euro. „Das sind Preise wie in Wien“, ächzt sie.

Die Selbstständige lebt alleine in Oberpullendorf, ein Bezirk mit rund 37.000 Einwohnern, der direkt an Ungarn grenzt. Auch wenn das Burgenland eine Hochburg für klassische Häuslbauer ist, leben immerhin 33 Prozent der Menschen zur Miete. Am günstigsten und am häufigsten bei einer gemeinnützigen Genossenschaft. Laut Vergleichsportalen liegt der durchschnittliche Mietpreis in Oberpullendorf aktuell bei 8,06 Euro pro Quadratmeter – rund halb so viel wie der österreichweite Durchschnitt von 16,80 Euro. Bei Frau P. liegt der Quadratmeterpreis nach der Erhöhung bei rund 12 Euro, ohne Betriebskosten.

Das entsprechende Schreiben an Frau P. liegt profil vor. Die Wohnung gehört zur Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), einem der vier großen gemeinnützigen Bauträgern, die im Burgenland tätig sind und nicht im Eigentum der landeseigenen Holdinggesellschaft sind. Die OSG begründet die Erhöhung mit gestiegenen Zinsen infolge des Ukraine-Kriegs: „Die Zinsen für die Bankdarlehen sind ab Juni 2022 in einem noch nie dagewesenen Ausmaß in kürzester Zeit gestiegen.“