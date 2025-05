Nach Verkauf: Job-Abbau bei Vamed

Vor drei Monaten kündigte die Vamed die Übernahme an, jetzt sollen rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim internationalen Projektgeschäft Vamed Engineering gekündigt werden. Das bestätigt das Unternehmen auf profil-Nachfrage. Nach der Aufspaltung des Rehaklinikenbetreibers Vamed AG im Vorjahr wurden einzelne Sparten verkauft.

Das internationale Projektgeschäft wurde im Frühjahr dieses Jahres von der deutschen Worldwide Hospitals Group (WWH) gekauft, das Geschäft sollte unter der Marke Vamed weitergeführt werden. Dass das nach der Kündigungswelle im Juni weiterhin möglich sein wird – der Personalstand soll nach der Kündigung von 112 auf 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinken –, bezweifelt die Belegschaft im Wiener Büro. Denn beim internationalen Geschäft der Vamed Engineering, um die es hier geht, handelt es sich um die Planung, den Bau und die Ausstattung von Krankenhäusern in Ländern des globalen Südens, etwa in Angola, Kenia oder in Papa Neuguinea. Die Planung dieser Projekte findet von Wien aus statt. Weitere Kündigungen sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Außenstellen betreffen.