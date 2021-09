Klimawandel: Wie lässt sich die Krise noch aufhalten?

Dass es in Sachen Klimakrise kurz vor knapp ist, sollte sich zwar mittlerweile herumgesprochen haben, Katharina Rogenhofer und Florian Schlederer führen es uns in ihrem Buch „Ändert sich nichts, ändert sich alles“ trotzdem noch einmal eindringlich vor Augen. Mit einer geballten Ladung an Fakten legen sie die verheerenden Auswirkungen der Erderwärmung dar.

Die Autoren zeigen die Zusammenhänge zwischen Ökologie, Wirtschaft und Politik auf, widmen sich den Themen Energieversorgung, Mobilität, Arbeitsplätze, der Kluft zwischen Arm und Reich und stellen auch die Frage nach den Finanzierungsmöglichkeiten. „Klimaschutz sei viel zu teuer, wir könnten uns das nicht leisten, ist eine gängige Ausrede. Ich hingegen sage: Wir können es uns nicht leisten, Klimaschutz zu verabsäumen“, schreibt Rogenhofer. Die entsprechenden Zahlen werden mitgeliefert: Jährlich brauche es rund vier Milliarden Euro, um Österreich bis 2040 klimaneutral zu machen.