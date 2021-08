Franz Schellhorn: Mit dem Kernreaktor das Klima retten

Wirbelstürme fordern jährlich Tausende Opfer, in Griechenland werden riesige Waldflächen ein Raub der Flammen, in Deutschland verschlingen reißende Fluten ganze Landstriche, in Kanada werden erstmals Lufttemperaturen von 49,5 Grad gemessen. Die Welt ist dem Untergang geweiht, wie alarmierenden Berichten täglich zu entnehmen ist. Die Redaktion der „ZIB“ fragte einen Klimaaktivisten gar, ob im Jahr 2100 menschliches Leben auf der Erde überhaupt noch möglich sei. Der junge Mann meldete ernste Zweifel an.

Auslöser dieser nicht gerade euphorischen Aussicht war der aktualisierte Bericht des Weltklimarats IPCC. Dort ist zwar keine Rede vom Untergang der Menschheit, vielmehr wird nahegelegt, rascher und energischer zu handeln. UN-Generalsekretär António Guterres jedenfalls sieht die Zeit für einen „Code Red“ gekommen. Das ist ein Synonym aus der Militärsprache für die allerhöchste Alarmstufe.