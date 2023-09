Inflation, Rezession, Lohnstreit: Wer für die Krise zahlt

Doch wer soll diesmal die herandräuende Krise zahlen? Abermals wie in der Corona-Pandemie der Staat – „Koste es, was es wolle“? Die Unternehmen? Oder wird es diesmal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen, die Bürgerinnen und Bürger – uns alle?

Alle Autos stehen still, wenn der starke Arm der Gewerkschaft es will. Um 18 Uhr vergangenen Mittwoch schaltet ein Verkehrspolizist die Fußgängerampel an der Wiener Ringstraße auf Höhe des Heldenplatzes auf Dauer-Grün und die Ampel für Autofahrer auf Rot. Für die nächsten 20 Minuten wird der Verkehr stillstehen. Auf der Ringstraße formieren sich Demonstranten mit Trillerpfeifen, Tröten und Transparenten. Es handelt sich um Arbeitnehmervertreter im Außeneinsatz. Der Gewerkschaftsbund rief zur Kundgebung „Löhne rauf, Preise runter“, knapp 5000 Menschen – vor allem Betriebsräte – folgten. Ihr Ziel ist das Parlament, um das sie eine Menschenkette bilden. Drinnen tagt der Nationalrat, draußen prophezeit der Demo-Moderator an diesem Spätsommerabend: „Wenn ich mir das heute anschaue, steht uns wirklich ein heißer Herbst bevor.“

Christian Knill beschreibt den Sachverhalt so: Die Auftragseingänge bei den Unternehmen seien im ersten Halbjahr 2023 um 18 Prozent eingebrochen. Für das Gesamtjahr werde ein Produktionsrückgang von rund sechs Prozent erwartet. Für Großzügigkeit gebe es also keinen Spielraum. Knill: „Unsere Aufgabe ist nicht, die Kaufkraft in Österreich zu gewährleisten.“

Uneinigkeit herrscht bereits über die Ausgangssituation. Reinhold Binder hält es im Gespräch mit profil für übertrieben, von einer nahenden Krise zu sprechen. Den aktuellen Zustand der österreichischen Wirtschaft beschreibt er lieber mit den Worten „Abkühlung, nach einer Phase der Hochkonjunktur“. Er stehe mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in vielen Industriebetrieben in Kontakt, und da sei die Auftragslage für das kommende Jahr nicht schlecht. Binder: „Es ist eindeutig Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Die Arbeitgeber reden unseren Standort madig.“

In der heimischen Metallindustrie sind insgesamt 200.000 Personen beschäftigt. Vor Beginn der Verhandlungen bringen sich die Sozialpartner, die bald Gegner werden könnten, in Stellung. „Wir können nur verteilen, was wir erwirtschaften“, sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer, Christian Knill. Die Chefverhandler der Arbeitnehmervertreter konterten: „Bisher war es gute Tradition, dass auch die Arbeitgeberseite ihre soziale Verantwortung wahrnimmt. Anscheinend will Christian Knill diesen Pfad verlassen“, sagen Reinhold Binder, Vorsitzender der Metaller-Gewerkschaft Pro-Ge und Karl Dürtscher von der Gewerkschaft der Privatangestellten. Zusatz: „Wir verzichten nicht.“ Beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, gehen davon aus, dass es bald zu Betriebsversammlungen, Warnstreiks oder gar mehrtägige Arbeitsniederlegungen kommen wird. Die Räder werden stillstehen.

Antworten darauf muss auch die schwarz-grüne Regierung liefern. Allerdings stecken Kanzler Karl Nehammer und sein Vize Werner Kogler in einer eigenen Krise. Trotz aller Maßnahmen bleibt die Inflation hoch. Und ein Jahr vor der Nationalratswahl ist die Koalition unbeliebt wie nie zuvor. In einer aktuellen profil-Umfrage geben nur noch 24 Prozent an, mit der Arbeit der Regierung zufrieden zu sein. Viel ist tatsächlich nicht mehr zu erwarten von Schwarz-Grün, obwohl Nehammer und Kogler schon bald abermals als Krisenmanager gefordert sein werden.

Es ist eine toxische Mischung aus Inflation, nach wie vor zu hohen Energiepreisen und sinkenden Aufträgen, die nicht nur den Sozialpartnern die Lohnverhandlungen massiv erschweren, sondern insgesamt den Wohlstand drücken. Während das vergangene Jahr auch aus Sicht der Wirtschaftsforscher „erstaunlich gut“ lief, so Hofer, deutet derzeit vieles auf eine Rezession hin. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. „Wenn es der deutschen Industrie schlecht geht, geht es Österreich auch nicht gut“, erklärt der Ökonom. Das Nachbarland ist Österreichs wichtigster Handelspartner. Viele heimische Industriebetriebe sind auf Aufträge der deutschen Autobauer und Großkonzerne angewiesen. Dort schrumpft heuer das BIP laut OECD um 0,3 Prozent.

Das Jahr 2023 ist auch nicht rosig. „Es schaut nicht gut aus. Wir rechnen gerade“, sagt Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien (IHS). Er und seine Kollegen vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) arbeiten derzeit an der Herbstprognose, die am 6. Oktober vorgestellt wird. Noch im Frühling hatten Wifo und IHS mit einem ganz leichten Wachstum von 0,3 beziehungsweise 0,5 Prozent für das Gesamtjahr gerechnet. Ob sich das ausgeht, ist mittlerweile fraglich. Dass am Ende des Jahres eine Null oder sogar ein Minus vor dem Wachstum steht, scheint zumindest nicht unwahrscheinlich.

Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer, Christian Knill, sagt: "Wir können nur hergeben, was wir erwirtschaften."

In seinem aktuellen Konjunkturtest beurteilt das Wifo die Lage in der österreichischen Industrie düster. Die Exporterwartungen sind so niedrig wie schon lange nicht mehr. Denn auch in den wichtigen Märkten USA und China verschlechtert sich die Wirtschaftslage.

Lohnabschlüsse von acht bis zehn Prozent plus schlagen sich bei Großkonzernen wie der Voestalpine mit mehreren hundert Millionen Euro pro Jahr zu Buche. Aber Streiks, stehende Produktionsbänder oder die Gefahr, dass gut ausgebildete Mitarbeiter gehen, wenn sie nicht genug verdienen, könnten noch teurer kommen. Vor allem, wenn es im Frühling – so zumindest die Hoffnung – wieder leicht bergauf geht.

In der Baubranche stellt man sich mittlerweile nicht mehr die Frage, ob eine Krise kommt, sondern wie heftig sie noch wird. „Die Stimmung war schon besser“, sagt Robert Jägersberger, Bundesinnungsmeister und Bauunternehmer: „Vor allem im Hochbau ist die Lage sehr düster.“ Gestiegene Zinsen, hohe Baukosten und die strengeren Kreditvergaberichtlinie der Finanzmarktaufsicht lassen die Aufträge für Wohn- und Gewerbeimmobilien nach einem Jahrzehnt des Booms einbrechen. Eine Zahl zum Vergleich: 2019 wurden österreichweit gut 70.000 Wohneinheiten zum Bewilligungsverfahren bei den Baubehörden angemeldet. 2022 waren es nur noch 47.000 und für 2023 und 2024 rechnet die Branche mit nur noch 40.000. Weniger Baustellen bedeuten mehr arbeitslose Bauarbeiter und irgendwann auch mehr Baufirmen in Schieflage. Zumindest eine Sorge weniger hat die Baubranche: KV-Verhandlungen gibt es dort erst 2025 wieder.

Insolvenzentreiber

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, sieht seine Branche ebenfalls unter großem Druck. „Wenn die Politik nicht einschreitet, geht sich das bei uns nicht mehr lange aus“, sagt er. Erst vergangene Woche legte der Handelsverband eine Prognose für das aktuelle Jahr vor, die einen inflationsbereinigten Umsatzrückgang von 3,9 Prozent angibt. „Der Sportartikel- und der Tierbedarfshandel sind de facto die einzigen Ausnahmen, da haben die Menschen offenbar einen Fokus gesetzt“, sagt Will. „Sonst gibt es in fast allen Sparten inflationsbereinigt ein Minus, vielfach zweistellig.“

Auch im Lebensmittelhandel – der eigentlich als krisensicher gilt – rechnet man mit einem realen Minus von 0,3 Prozent. Grund dafür sei die gesunkene Nachfrage, da vielen Menschen das Geld für kostspieligere Einkäufe fehle. Im Einrichtungs- und Hausratshandel liegen die Umsätze laut Will real fast zwölf Prozent unter den Vorjahreszahlen. Dazu seien die Kosten im Einkauf, für Energie und Geschäftsmieten aufgrund der Teuerung auch für die Händler hoch. „Die Industrie hat einen Energiekostenzuschuss bekommen“, sagt Will, „aber wir haben durch die Finger geschaut.“

Auch die Zahlen des Kreditschutzverbandes (KSV) belegen die Probleme im Handel. Zwei der drei größten Insolvenzen im aktuellen Jahr – Kika/Leiner und der Sporthändler Zentrasport – sind Vertreter der Branche, auch viele kleine Betriebe erwischte es. Schon im Juli bezeichnete der KSV den Handel als „Insolvenzentreiber“. Allerdings: Im Vergleich zum Bau oder der Gastronomie legte die Arbeitslosigkeit in der Branche nur geringfügig zu. Im August lag sie eineinhalb Prozent über dem Vorjahresmonat.

Marius Wilk sieht „ein bekanntes Krisenmuster“. Der Experte beim Arbeitsmarktservice sagt: „Wir rechnen heuer mit über 7000 Arbeitslosen mehr.“ Dass es nicht noch mehr werden, liegt am demographischen Wandel und am chronischen Fachkräftemangel – und weniger an der bisher guten Wirtschaftslage. Das „bekannte Muster“ stammt aus vergangenen Wirtschaftskrisen. Zuerst brechen die sogenannten Konjunktur-sensitiven Branchen ein. Derzeit sieht man das vor allem am Bau und in der Industrie. Im August ist die Arbeitslosigkeit in eben diesen beiden Sektoren, aber auch in der Gastronomie am stärksten gestiegen (siehe Grafik Site 13). Dass es der Industrie derzeit nicht besonders gut geht, zeigt auch die Bundesländer-Statistik: In den Industrie-Ländern Steiermark und Oberösterreich sind die Arbeitslosenzahlen am stärksten gestiegen, um 7,1 und um 6,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zuwanderer ohne Jobs

Derzeit zahlen vor allem ausländische Staatsbürger mit ihren Jobs für diese Krise. Bei Menschen ohne österreichischen Pass ist die Arbeitslosigkeit im August um 15 Prozent gestiegen, bei Staatsbürgern hingegen um 0,7 Prozent gesunken. Zum einen liegt es daran, dass sich Geflüchtete beim AMS melden, sobald sie einen positiven Asylbescheid bekommen, laut Wilk entfällt ein Drittel des Anstiegs auf diese Gruppe. Aber eben nicht nur. „Wir haben das schon in vergangenen Krisen gesehen. Zuerst bricht die Beschäftigung in eher prekären Jobs weg.“ Also am Bau, bei Leiharbeitern, bei Kellnerinnen und Tellerwäschern – allesamt Bereiche mit mehr Beschäftigten ohne österreichische Staatsbürgerschaft.