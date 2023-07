Wer in Russland noch tätig ist – und warum

Die Kyiv School of Economis veröffentlicht auf der Seite leave-russia.org regelmäßig eine Liste von europäischen Unternehmen, die in Russland tätig sein sollen. profil fragte alle dort angeblich noch immer tätigen Unternehmen aus Österreich an. Viele Firmen antworteten gar nicht. Die Liste stellte sich auch als teils fehlerhaft und unvollständig heraus. Aber einige äußerten sich doch zu ihrem Engagement im Kriegsland.

Raiffeisen Bank International

die Hälfte des Gewinns kommt aus Russland, ist dort seit 1996 tätig. Derzeit werden Ausstiegszenarien geprüft, ein Ergebnis soll es im Herbst geben.