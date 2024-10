Koalitionsfrage: Wie blau ist die Industrie?

Stefan Pierer steht geladen auf dem Podium des Linzer Industriegipfels. Er wird gleich etwas sagen, das ein hitzige, landesweite Debatte auslösen wird. Pierer ist Chef von Pierer Mobility und Chef der Industriellenvereinigung in Oberösterreich. Als er dort am Freitag, dem 11.10. gefragt wird, ob die ÖVP ihre Blockadehaltung gegenüber der FPÖ aufgeben sollte, antwortet er mehr als eindeutig: „In der Schweiz bilden die zwei stimmenstärksten Parteien eine Regierung. Dazu braucht es keinen Van der Bellen.“ Zwar führt Pierers Schweiz-Vergleich ins Leere, vielmehr setzen die Eidgenossen auf eine Konzentrationsregierung, die kleinere Parteien wie die Grünen weniger stark berücksichtigen. Pierers Präferenz nach einer Koalition der beiden stimmenstärksten Parteien wurde aber deutlich. Ist er mit dieser Präferenz alleine? Und wie sieht das der Rest der Industrie?

Neben Pierer auf dem Podium stand die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und lachte, daneben der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Karl, genannt Kari, Ochsner vom gleichnamigen Wärmepumpenunternehmen. Wie sieht er die Koalitionsdebatte? Er distanzierte sich in der Vergangenheit von Herbert Kickl (FPÖ), sprach sich für Fridays for Future aus und war der Trauzeuge des ehemaligen FPÖ-Chefs und Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Jetzt sagt er: „Die IV ist parteipolitisch neutral. Wer auch immer regiert, die Standortfrage muss Priorität haben. Wer das ist, ist sekundär. Aber ich bin schon der Meinung, dass die stärkste Partei den Auftrag zur Sondierung bekommen sollte.“ Welche Koalition könnte das am ehesten? „Ich habe die größten Bedenken bei den wirtschaftspolitischen Einstellungen des Herrn Babler, nicht bei der SPÖ, nicht etwa bei der Frau Bures.“