Wie Brasilianer die Personalnot im Wintertourismus lindern sollen

„Wir haben im November Einjähriges gefeiert“, lacht die 32-jährige Portugiesin Ana Egger. Seit über einem Jahr lebt sie zusammen mit ihrem gleichaltrigen brasilianischen Mann Bruno im Tiroler Ort Mayrhofen im Zillertal. Egger kellnert in einem gehobenen Burgerlokal, Ana Egger arbeitet als Zimmermädchen in dem dazugehörigen Hotel. Über die Jobvermittlungsagentur „You Work Life!“ sind die beiden nach Österreich gekommen. Der Grund für ihren Umzug? Der Fachkräftemangel hierzulande, sowie fehlende Perspektiven in ihren Heimatländern, Portugal und Brasilien.

Eine bedeutende Rolle bei der Umzugsentscheidung spielte jedoch nicht nur Bruno Eggers Großvater, sondern auch Georg Klausner. Er ist gebürtiger Tiroler und betreibt mit seinem brasilianischen Partner Eduardo Vidolin eine Agentur, die insbesondere Gastronomie-Fachpersonal aus Brasilien an westösterreichische Unternehmen vermittelt. „Ich möchte Menschen, die sonst nicht die Möglichkeit haben, ins Ausland zu gehen, genau diese Chance geben“, so Klausner. Egger lernte Klausner in dem Hotel in Rio kennen, in dem er in seinem Heimatland arbeitete.

Georgs Klausners „You Work Life!“-Agentur arbeitet mit großen Konzernen, wie den Marriott-, Sheraton- oder Falkensteiner-Hotels, sowie der brasilianischen WKO-Außenstelle zusammen. Vermittelt werden vor allem Personen aus Mangelberufen, die bereits drei bis sieben Jahre Berufserfahrung, eine abgeschlossene Fachausbildung und sehr gute Englisch- beziehungsweise Deutschkenntnisse vorweisen können. „Wir können nur Personal vermitteln, das sich für die Rot-Weiß-Rot-Karte qualifiziert“, erklärt der Unternehmer. Bisher konnten rund sechzig Menschen mithilfe der Agentur nach Österreich ziehen, die meisten sind laut Klausner Männer, die zwischen 25 und 35 Jahre alt sind. Für die Vermittlung verrechnet Klausners Agentur einen Bruttomonatslohn als Gebühr.