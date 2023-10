Arbeitsmarkt: „Es hat ein Umdenken gegeben“

Während der Pandemie haben wir versucht, wie viele andere österreichische Unternehmen auch, mithilfe der Kurzarbeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Das ist uns auch sehr gut gelungen. Danach hat in der Gastronomie der Arbeitskräftemangel begonnen - unter anderem durch Branchenwechsel. Das Interessante ist, dass es plötzlich in jedem Bereich diesen Arbeitskräftemangel gegeben hat. Es gibt keinen Handwerker mehr, der nicht händeringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sucht. Auch bei uns war das ganz massiv der Fall. Das ging so weit, dass wir teilweise die Öffnungszeiten in den Restaurants reduzieren mussten, weil wir einfach nicht genug Mitarbeiter hatten. Wir haben dann unsere Friends-Welcome-Kampagne gestartet, welche gezielt die junge Generation ansprechen soll, die von der Pandemie sehr stark betroffen war. Damit haben wir schon sehr viel bewirkt. Die Zahl der Bewerbungen ist im letzten Quartal deutlich nach oben gegangen. Wir sind zwar noch nicht da, wo wir sein wollen, aber es hat sich deutlich verbessert.

Da muss man das Gesamtpaket sehen: Die Ausbildung selbst an den Pädagogischen Akademien wird man verkürzen müssen. Auch an den Rahmenbedingungen wird gearbeitet: etwa mit der Bestellung von Assistenz-Personal und einer Verschlankung der Schulverwaltung. Wir haben auch einige digitale Projekte, die hier Entlastung bringen sollen.

Ja, wir stehen vor einer großen Pensionierungswelle, die Babyboomer gehen in Pension. Wir wissen das natürlich schon seit Längerem, und auch, dass wir gegensteuern müssen. Wir haben gesehen, dass wir für die Jungen attraktiver werden müssen. Früher war es so, dass Neueinsteiger vier Jahre lang um fünf Prozent weniger Gehalt und keine Zulagen erhalten haben. Im Frühjahr ist ein Paket in Kraft getreten, das den Einstieg erleichtert und auch in finanzieller Hinsicht nachgebessert hat. Das war der richtige Weg, wir haben jetzt deutlich mehr Bewerbungen. Wir brauchen pro Jahr rund 8000 Neuaufnahmen -und das ist eine Herausforderung. Bei den "Akademikern" tun wir uns leichter als bei den "Handwerkern". Wir bilden auch 1500 Lehrlinge in 50 Berufen aus. 70 Prozent davon werden auch nach der Lehrzeit weiter beschäftigt. Aber in Summe gibt der Arbeitsmarkt momentan nicht so viele Arbeitskräfte her.

Imageproblem als solches, das denke ich nicht. Ich glaube, in unserem Fall ist es noch ein bisschen zu wenig bekannt, was McDonald's als Arbeitgeber bietet. Da gibt es sehr viele Vorurteile. Deshalb versuchen wir stark, nach außen aufzutreten und zu zeigen, was es bedeutet, bei uns zu arbeiten. Was habe ich für Möglichkeiten? Wir haben sehr viele Beispiele im Unternehmen, die im Restaurantbetrieb begonnen haben und nun in Managementfunktionen sind. Wie zum Beispiel eine Kollegin, die im Zuge des Krieges im ehemaligen Jugoslawien nach Österreich gekommen ist. Heute ist sie als Chief Operations Officer für sämtliche Restaurants in Österreich verantwortlich. Darauf kommt es generell an: Was bietet ein Arbeitgeber? Das Gehalt ist das eine, aber es geht auch um das Drumherum. Die Gastronomie ist natürlich auch schwierig als Branche. Wir haben Wochenenddienste und Abendschichten. Und da versuchen wir möglichst viel Flexibilität zu bieten. Jeder Mitarbeiter hat eine App am Handy, mit der man im Vorfeld bekannt geben kann, wann man arbeiten will, und zukünftig auch selbstständig Dienste tauschen kann. Wir bieten beispielsweise auch flächendeckend Deutschkurse an, die sehr gut angenommen werden.

Die Republik ist ein großer Arbeitgeber und wird als solcher oft gar nicht so wahrgenommen. Es gibt aber einige Parallelen: Der öffentliche Dienst muss sich jetzt auch nach außen positionieren und präsentieren. Es ist nicht mehr so, dass sich nur die Bewerberinnen und Bewerber bemühen müssen, sondern auch die Arbeitgeber.

Nein. Ich stelle fest, dass die Jungen ganz konkrete Vorstellungen haben, wie sie arbeiten und leben möchten. Das hat aber nichts mit Faulheit zu tun. Sie möchten in der Zeit, die sie in der Arbeit verbringen, möglichst produktiv sein, um dann die Zeit zu haben, sich wieder anderen, ihnen wichtigen Themen zu widmen. Freizeit wird nicht einfach als Zwischenzeit, bis man wieder in die Arbeit kommt, gesehen, wie es vielleicht in meiner Babyboomer-Generation öfter der Fall war.

Als Arbeitgeber müssen wir deutlich machen, was wir der jungen Generation bieten können, die eine genaue Vorstellung hat, wie sie ihr Leben gestalten will.

Der öffentliche Dienst hat sich in der jüngeren Vergangenheit in Sachen Mitarbeiter-Rekrutierung erfolgreicher erwiesen als die Privatwirtschaft. Ich nehme an, Sie führen das auf die gesetzten Maßnahmen zurück. Aber ist es nicht so, dass die permanenten Krisen die Leute jetzt wieder zurück in den Staatsdienst bringen?

Kemperle

Ich würde sagen, es ist beides. Der Staat öffnet sich, die Verwaltung wird flexibler und attraktiver. Aber natürlich: Es ist ein krisensicherer Job. Wenn man sich nichts zuschulden kommen lässt, dann weiß man, dass man 35,40 Jahre im öffentlichen Dienst arbeiten kann. Und man weiß sehr genau, wie sich das Einkommen entwickeln wird. Das ist ein großes Asset, das wir bieten können.

Arbeitnehmer können sich heutzutage oft aussuchen, wo sie arbeiten möchten. Wie hat sich dadurch das Personalmanagement verändert? Was tut man, um Mitarbeiter langfristig an sich zu binden?

Probst

Bei uns hat es da schon ein Umdenken gegeben. Insofern, dass Entwicklungspfade aufgezeigt werden und die Führung ins Zentrum gestellt wird. Damit die Mitarbeiter sehen, was sie in unserem Unternehmen erreichen können. Sowohl im Büro als auch im Restaurant. Vergangenes Jahr haben wir unter unseren Mitarbeitern eine Umfrage durchgeführt und gefragt, was sie an McDonald's als Arbeitgeber schätzen. An erster Stelle wurden Flexibilität und Teamdenken genannt. Wir haben auch eine eigene Ausbildung. Mitarbeiter durchlaufen das Trainingscenter in Brunn am Gebirge. Es gibt Coaching-Angebote und in Deutschland die sogenannte Hamburger University, an der weiterführende Kurse stattfinden. Ganz wichtig ist das Arbeitsumfeld an sich -und den Mitarbeitern Perspektiven und Aufstiegschancen zu bieten.

Kemperle

Bei uns ist das ähnlich. Wir versuchen, die Silos aufzubrechen. Früher war es so: Wenn jemand in einem Ministerium gearbeitet hat, ist er dort auch geblieben. Doch der Bundesdienst hat 145.000 Mitarbeiter und sehr viele interessante Aufgaben. Die interne Mobilität ist ein wesentliches Thema, da wollen wir durchlässiger werden. Bei uns bekommt man eine ganze Reihe von Ausbildungen, die zum Großteil sehr langfristig sind. Zum Finanzprüfer wird man nicht in zwei Wochen, und ein Polizist braucht zwei Jahre, bis er auf der Straße steht. Damit das keine verlorenen Kosten sind, müssen wir natürlich auch Karrieren für danach anbieten.