Wiener Musical-Ausbildung steht vor dem Aus

„Five, six, seven, eight“, ertönt es zackig aus den Fenstern in einem Hinterhof in Wien-Neubau. Auf das Kommando der Ausbildnerin setzt sich im Saal mit dem wandfüllenden Spiegel ein Dutzend junger Tänzerinnen und Tänzer zum Rhythmus der Musik in Bewegung. In den Schränken sind Ballett- und Jazzschuhe nach Größen und Farben sortiert, in den Gängen hängen Tutus in allen Farben des Regenbogens und Plakate vergangener Musicalproduktionen. Alexander Tinodi kann den Werdegang so ziemlich aller abgebildeten Darstellerinnen und Darsteller referieren. „Das ist Anna Rosa Döller“, erklärt der Inhaber des Performing Center Austria (PCA) und zeigt auf ein Foto. „Sie hat erst vergangenes Jahr ihren Abschluss gemacht und im heurigen Sommer bereits Eliza Doolittle, eine Hauptrolle in ‚My Fair Lady‘, bei den Seefestspielen in Mörbisch gespielt“, sagt Tinodi nicht ohne Stolz.

Die unter diesem Dach betriebene Performing Academy ist in der heimischen Musical- und Operettenszene eine fixe Größe. Hier bekommen junge Talente eine dreijährige professionelle Ausbildung in Tanz, Schauspiel und Gesang. Absolventinnen und Absolventen finden sich im Ensemble der Volksoper, in Produktionen der Vereinigten Bühnen Wien und stehen auch international unter Engagement. Zu den prominentesten Absolventinnen zählen die Schauspielerinnen Nina Proll und Lilian Klebow.