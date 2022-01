Wieso wir die Klimakrise (fast) ignorieren

Die Fakten liegen sonnenklar dem Tisch. Doch echte spürbare politische Maßnahmen gegen den Klimawandel haben – wenn überhaupt – erst in den vergangenen Jahren begonnen, weil das Thema nunmehr die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit in Beschlag nimmt. Woher kommt unser merkwürdiger Umgang mit der Krise? Unter anderem dieser Frage widmet sich Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien. Er ist diesmal Gast im „Tauwetter“-Studio bei Christina Hiptmayr und Joseph Gepp.