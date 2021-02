Wirecard: „Wir sehen einander ja heute Abend!“

profil hat 20 dieser Reports dem Wiener PR-Berater und früheren Journalisten Werner Beninger zur Analyse übermittelt, auch Beningers Agentur Milestones bietet Social-Media-Monitoring an. „Chapeau, sehr sehr gut verhandelt“, sagt Beninger in aller Knappheit. Der letzte Report von Gradus Proximus schlug in Marsaleks E-Mail-Posteingang übrigens am 15. Juni 2020 auf – vier Tage später bestieg er in Bad Vöslau nahe Wien einen Business Jet und entschwand Richtung Minsk. Es ist anzunehmen, dass die späten Reports wegen des zunehmenden Durcheinanders bei Wirecard im Frühjahr 2020 nicht mehr fristgerecht bezahlt wurden.

Die Geschäftsbeziehung zwischen Ulmer, Zach und Marsalek beschränkte sich alsbald nicht mehr nur auf soziale Netzwerke. Auch analoges Netzwerken gehörte dazu. Ganz old school hatten Ulmer und Zach ihre Wiener Agentur damals zu einem Ort der – exklusiven – Begegnung gemacht. Bei wiederkehrenden Mittagessen (Titel: „Lunch mit …“) brachten sie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik zusammen. Kleiner Kreis, nie mehr als zehn Leute.

Ab 2016 war Jan Marsalek immer wieder nach Wien eingeladen, um beim Speisen den Impulsreferaten interessanter Menschen zu lauschen. Auch diese Einladungen liegen profil vor. In den Jahren 2016 bis 2018 standen auf der „Lunch mit“-Liste von Christoph Ulmer und Thomas Zach unter anderem folgende Namen: die damalige stellvertretende ÖVP-Bundesparteiobmann-Stellvertreterin, Casinos-Direktorin Bettina Glatz-Kremsner (14. Mai 2018); die frühere Telekom-Managerin und nunmehrige ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (20. Februar 2017); Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl (7. Juni 2017); die frühere Leiterin der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Eva Marek (3. April 2017); Thomas Köhler, einst Chefberater des früheren deutschen Finanzministers Wolfgang Schäuble (16. April 2018); ein Offizier des österreichischen Bundesheeres (13. Dezember 2016); Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger (11. September 2017); Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner (12. März 2018); der damalige deutsche CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn, zwischenzeitlich deutscher Gesundheitsminister und stellvertretender CDU-Chef (2. November 2016).

Den Lunch mit Spahn musste Marsalek aus Termingründen sausen lassen, wie die meisten anderen dieser Einladungen auch. „Hallo Tom! Vielen Dank für die Einladung! Leider schaffe ich am 2. November nicht nach Wien :(“, schrieb Marsalek in einem E-Mail an Thomas Zach am 21. Oktober 2016. Zach replizierte zwei Tage später: „Lieber Jan! Da ist natürlich schade, wäre aber bei deinem Kalender auch fast ein Wunder gewesen. Dafür sehen wir einander ja heute Abend!“

Dokumentiert ist eine Zusage Jan Marsaleks zu einen „Lunch mit“ Gerhard Starsich, dem Generaldirektor der Münze Österreich am 2. Mai 2017. Laut der von Christoph Ulmer verschickten Einladung hielt Starsich damals übrigens ein Impulsstatement zum Thema „Nur Bares ist Wahres!“

Israelische Verschlüsselungsspezialisten

Und da wäre da noch die Sache mit den israelischen Verschlüsselungsspezialisten. profil vorliegende E-Mail-Korrespondenz zeigt, dass Thomas Zach Ende 2016 an der Anbahnung einer Geschäftsverbindung zwischen Jan Marsalek und dem Unternehmer Avi Rosen beteiligt war. Rosen ist einer der Gründer der israelischen High-Tech-Schmiede Kaymera Technologies, die sich auf die Sicherung/Verschlüsselung von Android-Smartphones spezialisiert hat. Laut Website ist der amtierende Chairman von Kaymera Technologies ein ehemaliger Offizier der israelischen Luftwaffe, der CEO leitete zuvor das „Cyber Security Departement“ des Premierministers. Man hat bei Kaymera also gute Kontakte zum israelischen Sicherheitsapparat.

Ende 2016 trafen Marsalek und Rosen ein erstes Mal in München aufeinander, im Februar 2017 ein weiteres Mal. Beide Male war Thomas Zach involviert, wie profil vorliegende E-Mails dokumentieren. Für das zweite Treffen am 24. Februar 2017 hatte Zach auch eine Agenda erstellt und diese sowohl an Rosen als auch an Marsalek verschickt. „Shall we start at 09.00 a.m. and see how far we come until lunchtime?“, fragte er die beiden in einem E-Mail am 13. Februar 2017.

Soweit sich das rekonstruieren lässt, erwogen Marsalek und Rosen damals die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, im Fachjargon „Joint venture“ genannt. Am Ende blieb es bei der Idee, das Geschäft kam nicht zustande.

Aber was hatte es damit auf sich? profil übermittelte Thomas Zach dazu eine Anfrage. Die Antwort kam über Zachs Firmenanwalt Gerald Ganzger von der Kanzlei LGP: „Die Wirecard AG war damals ein DAX-Konzern und eine ganz große Nummer. Viele Beratungsunternehmen hätten sehr gerne damals für die Wirecard AG gearbeitet. Das darf natürlich im Rückblick nicht vergessen werden.“ Darüber hinaus wolle seine Mandantschaft keine weiteren Auskünfte geben.

Israelische Verschlüsselungsspezialisten auf der einen Seite; auf der anderen Jan Marsalek, der Hasardeur mit einem Faible für das nachrichtendienstliche Milieu und mit guten Quellen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Und irgendwo zwischendrin Thomas Zach, der Leiter des bürgerlichen Freundeskreises im ORF-Stiftungsrat. In Österreich geht sich sogar das aus.