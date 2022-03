Wolga an der Enns: Wie geht es weiter mit Steyr Automotives Russland-Geschäft?

Überdies unterhält Deripaska vielfältige Beziehungen nach Österreich. Im niederösterreichischen Laa an der Thaya ließ er etwa eine russisch-orthodoxe Kirche errichten, zum Gedenken an seinen Großvater, der hier im Weltkrieg fiel. Selbst die Schwiegereltern des mächtigen Russen sollen in Wien leben. Die Beziehungen reichen über das Private hinaus; auch geschäftlich gibt es jede Menge Engagements. Sie alle stehen nun auf dem Prüfstand.



Da wäre beispielsweise Deripaskas Luxushotel Aurelio im Vorarlberger Skiort Lech am Arlberg, Österreichs einziges Fünf-Sterne-Plus-Haus. Es gehörte bis vor Kurzem Deripaska, nun wurde es an ein Unternehmen verkauft, hinter dem Deripaskas Cousin steckt



Da wäre weiters der 27,8-Prozent-Anteil einer zyprischen Deripaska-Firma an der Wiener Strabag SE, einem der größten Bauunternehmen Europas. Wobei die anderen Strabag-Aktionäre-unter anderem die Stiftung des Ex-Chefs Hans Peter Haselsteiner-soeben den Syndikatsvertrag mit Deripaska gekündigt, also die Zusammenarbeit beendet haben (Deripaska ist aber weiterhin am Baukonzern beteiligt).



Und da wäre vor allem Siegfried "Sigi" Wolf, der kleinere österreichische Oligarch, mit seinen engen Verbindungen nach Russland und zu Deripaska. Wolf - 64 Jahre, ein Bauernsohn aus neunköpfiger Familie in der Oststeiermark - wurde in den 1990er-Jahren in Frank Stronachs Automobilzulieferer-Konzern Magna groß. Im Jahr 2010 folgte der Wechsel nach Russland: Wolf wurde Chef und Zehn-Prozent-Miteigentümer von Deripaskas Autokonzern GAZ. Es folgten weitere Engagements mit Russland-Bezug, etwa fungierte Wolf als Aufsichtsratsvorsitzender der russischen Sberbank Europe AG mit Sitz in Wien-ein Mandat, das er kürzlich zurückgelegt hat.



In Österreich kennt man Wolf vor allem wegen seiner guten Kontakte in die ÖVP. Das zeigen die Chat-Enthüllungen der vergangenen Monate. Aus ihnen geht beispielsweise hervor, dass Ex-ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz im Jahr 2019 gern einen gewissen "SW" zum Aufsichtsratschef der Verstaatlichtenholding ÖBAG bestellen wollte. Allerdings hatte man Bedenken wegen der "Außenwirkung" dieser Personalie, chatteten Thomas Schmid, Kurz-Vertrauter und damals Generalsekretär im Finanzministerium, und eine Mitarbeiterin. Schließlich wurde doch nicht Wolf zum ÖBAG-Aufsichtsratschef gemacht, sondern Helmut Kern. Wolf hat eine Vergangenheit in der Verstaatlichtenholding. Als diese noch ÖIAG hieß, saß er zwischen 2002 und 2015 in deren Aufsichtsrat, ab 2014 war er Vorsitzender (und zudem Teil eines Personenkreises um den oberösterreichischen Industriellen und früheren Präsidenten der Industriellenvereinigung Peter Mitterbauer).



Eine andere Chat-Episode handelt von einem mutmaßlich illegalen Steuernachlass der Finanzbehörden für Wolf 2016. Unter anderem deshalb ermittelt derzeit die heimische Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft, etwa gegen Thomas Schmid und Ex-ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling. Im Zusammenhang mit dieser Causa tippte Thomas Schmid einen mittlerweile legendären Satz in sein Handy an einen Untergebenen im Finanzministerium: "Vergiss nicht - du hackelst im ÖVP Kabinett!! Du bist die Hure für die Reichen!"



Das Lkw-Werk in Steyr sollte vermutlich Wolfs Lebenswerk als Auto-Manager krönen. Bereits seit mehr als einem Jahrhundert werden am traditionsreichen Standort Steyr Lastwagen produziert. Zuletzt liefen viele Jahre Lkw der Marke MAN vom Band, die zum VW-Konzern gehört. Doch im Jahr 2020 gab MAN bekannt, seine Produktion aus Kostengründen ins polnische Krakau zu verlagern. Eine Garantie seitens des Konzerns für den Standort Steyr, der eigentlich die Produktion bis zum Jahr 2030 sicherstellen sollte, wurde kurzerhand aufgekündigt.



Die Schließung hätte die ganze Region in wirtschaftliche Probleme gestürzt. Hektisch suchten Politiker nach einer Lösung; sogar von einer Verstaatlichung war die Rede. Bis schließlich Wolf zum Zug kam. Er redete von Elektromobilität, von der Wiederherstellung der alten Marke Steyr-und von seiner vielversprechenden Partnerschaft mit den Russen. Nun läuft die Produktion für MAN noch bis kommendes Jahr. Danach soll Wolfs neue Firma Steyr Automotive GmbH endgültig auf eigenen Füßen stehen.



"Russland wird ein wesentlicher Kunde und ein wesentlicher Lieferant sein", verkündete Wolf bei der Übernahme. So sollen 10.000 Fahrerkabinen jährlich von Steyr an den russischen GAZ-Konzern geliefert werden (dessen Chef ja ebenfalls Wolf ist). Außerdem sollen Kleintransporter, die vom russischen GAZ-Konzern entwickelt wurden, künftig in Steyr gefertigt und an die europäischen Anforderungen angepasst werden. Doch all die großen Pläne liegen jetzt in Trümmern.